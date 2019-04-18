Kadıköy Meclisi ilk toplantısını yaptı

Kadıköy Belediyesi’nin 31 Mart yerel seçimler sonucunda oluşan yeni meclisinin ilk toplantısı Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı başkanlığında gerçekleşti

Kadıköy Belediye Meclisi yeni döneminin ilk toplantısını yaptı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı başkanlığında 17 Nisan Çarşamba günü Kozyatağı Kültür Merkezi’nde bulunan Meclis salonunda yapılan toplantıya muhtarlar, siyasi partilerin ilçe başkanları ve Kadıköylüler katıldı.

“KADIKÖYLÜLERLE BERABER YÖNETECEĞİZ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bütün meclis üyelerine başarılar diledi. Herhangi bir olumsuzluğa neden olmadan Kadıköy’e yaraşır bir biçimde seçim döneminin bitirildiğini ifade eden Odabaşı şöyle konuştu: “Burada olan olmayan, seçime giren bütün siyasi partilerin temsilcilerine teker teker teşekkür ediyorum. Çok demokratik bir ortamda yarış oldu. Bu yarışın sonucunda Kadıköy halkı beni Belediye Başkanı olarak seçti. Diğer aday arkadaşlarımla en kısa sürede biraraya gelip onlarla Kadıköy’ü konuşmak istiyorum. Çünkü onlar da Kadıköy için bir iddia koydular. Kadıköy’de daha iyisini, daha güzelini nasıl yaparız diye konuşmak için onlarla da görüş alışverişinde bulunmak istiyorum. Kadıköy Belediye Meclisi’nde Kadıköy halkının tercihleri doğrultusunda iki siyasi parti temsil ediliyor. Seçime giren veya girmeyen bütün siyasi partilerin ilçe başkanlarını ziyaret ederek onların da bu sürece katkılarını isteyeceğim. Benim seçim dönemimdeki bütün konuşmalarımda Kadıköy’ü birlikte yönetmek vardı. Kadıköylülere sormadan, Kadıköylülere danışmadan karar almamak gibi niyetimizi, irademizi beyan ettik. Mümkün olduğu kadar bunun çabası içinde olacağım.”

Kadıköy’ün Türkiye’nin gözbebeği olduğunu söyleyen Odabaşı, “Kadıköy’ün birçok problemi var. Bu problemleri hep beraber çözeceğiz. Muhalefet veya iktidar mantığı ile hareket etmenin çok doğru bir hareket tarzı olmayacağını düşünüyorum. Sorun Kadıköylülerin sorunlarıysa muhalefet veya iktidar yok. Bunu tüm Kadıköylülerle beraber, kanaat önderleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çözme niyeti içerisinde olacağım.” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Fahrettin Kayhan yeni meclise başarı dileklerini ileterek “CHP ve grubumuz adına seçilen tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kadıköy halkı 37 meclis üyesini görevlendirdi. Kadıköy’e sağlıklı, verimli hizmetler yapacağınıza inanıyorum.” dedi. Toplantıda AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Koyunoğlu da konuşmasında “Belediye meclis üyelerini tebrik ediyorum. 2019-2024 dönemi yerel yönetimler meclisinin hayırlı işlere imza atmasını temenni ederim. Bu süre içerisinde Kadıköy’ün yararına ve ihtiyacı olan tüm projelere olumlu karar vereceğimizi, destek olacağımızı söylüyorum. Ancak Kadıköy’ün yararına olmayan ve partimizin prensiplerine ve tüzüğüne aykırı olan maddelere de muhalefet olacağız. Yeni başkandan Kadıköy için vaat ettiği projeleri hayata geçirmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

KOMİSYONLAR BELİRLENDİ

Meclisin ilk toplantısında Meclis Divan Kâtipliği, Meclis Başkan Vekilliği ve Komisyon Üyelikleri seçimleri yapıldı. Meclis Birinci Başkanvekili Sait Yılmaz, Meclis ikinci Başkanvekili olarak ise Ayşegül Deprem seçildi. Divan Kâtipliği üyeleri de Ebru Hürcan Kumru ve Berrak Sular Emiroğlu oldu. Belediye Encümeni üyeliklerine Yener Kazak, Zeki İbişhükçü, Nurhan Zabcı seçildi.

Oylamalar sonucunda kurulmasına karar verilen komisyonlar şöyle: Gençlik ve Spor Komisyonu, Tarife ve Ekonomi Komisyonu, Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Sağlık Komisyonu, Engelsiz Kadıköy Komisyonu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Hayvan Hakları Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çevre ve Enerji Verimliliği Komisyonu, Kültür Turizm Sanat Komisyonu, Doğal Afetleri Önleme ve Sonrası Önleme Komisyonu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu, Ulaşım ve Trafik İhtisas Komisyonu, Çocuk Hakları Komisyonu. Her komisyonun beşer kişiden ve bir yıl süreyle görev yapmasına karar verildi.

37 MECLİS ÜYESİ GÖREV YAPACAK

Kadıköy Belediye Meclisi CHP ve AKP’li üyelerden oluşuyor. 37 üyeden oluşan Kadıköy Belediye Meclisi’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nden 33, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden 4 meclis üyesi görev yapacak.