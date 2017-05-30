Kadıköy klasiği Shaft’tan veda!

Osmancık Sokak’taki yılların Kadıköy mekanı Shaft Bar kapılarını kapatıyor.

Pek çok grubun ilk kez sahneye çıktığı, pek çok etkinliğin yapılageldiği canlı müzik yapan rock-blues-jazz mekanı Shaft Bar, 3 Haziran Cumartesi günü, 18 yaşında iken veda ediyor.

Kurucu işletmeci Sururi Demirtaş'ın eşi, müzik direktörü Bahar Mucuk Demirtaş, Gazete Kadıköy’e yaptığı açıklamada, mekanın devredileceğine dair söylentilerin doğru olmadığını belirterek, ‘’Devretmiyoruz Shaft'ı, 18 yılın sonunda kapatma kararı aldık. Orası bambaşka bir mekan olacak. Ne yazık ki, bu devirde canlı müzik yapmak - hele de rock ve blues ise - maliyetler yüzünden giderek imkansızlaşmakta. Bundan sonra da, müzisyen dostlarımızla ve müdavimlerimizle bir yerlerde yollarımız kesişir illa ki... Rock'n Roll asla ölmez!’’ dedi.

Shaft’ın kapanıyor oluşu müdavimlerini üzdü. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, kimileri mekanın pahalılığı ve basıklığını eleştirirken, kimileri de ‘’Kadıköy’de yaşayan biri olarak gidilebilecek sayılı mekanlardandı. Yeni sahibinin nasıl bir mekan yapacağını merak ettiğim Kadıköy klasiği. Harbi üzüldüm...’’ yorumlarını paylaştı.

18 yıllık mekan

1999’da caz ve blues’u Kadıköy yakasında da dinleyicisiyle buluşturmak amacıyla kurulan Shaft, müziğin evrenselliğine ve çoğulluğuna olan inancıyla, sahnesini bugüne kadar binlerce sanatçı ve grupla paylaştı. Yalnız caz ve blues türlerinde değil, 2002’den itibaren başta rock ve hardrock olmak üzere diğer birçok dalda da takipçilerine ulaşabilen önemli bir canlı müzik mekânıydı. Pazartesi akşamları Open Stage konseptiyle ülkenin hemen her yerinden gelen amatör gruplara sahnesini açan Shaft, diğer günlerde hem sürekli grupları hem de alanında öne çıkan sanatçıların konserleriyle haftanın her günü yerli ve yabancı grupların canlı performanslarına yer veriyordu.

Çok yönlü ve çok sesli müzik serüvenine, açıldığı gün Moe Joe grubuyla başlayan Shaft Club, sonraları Neşet Ruacan, Önder Focan, Emin Fındıkoğlu, Ayşegül Yeşilnil, Nezih Yeşilnil, Sibel Köse, Sarp Maden, Tolga Tüzün, Erkan Oğur ibi önemli caz ustalarıyla da sahnesini paylaştı. Öte yandan blues ve rock tarzında da geçmişten günümüze , Yavuz Çetin, Ceremony, Kerim Çaplı, Supradyn, Hayko Cepkin gibi sanatçı ve grupların yanı sıra, Cem Karaca, Kurtalan Ekspres, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Manga, Düş Sokağı Sakinleri, Yaşar Kurt, Pilli Bebek, Çalar Saat, Bluesmobil gibi yerli gruplarla ve Charles Walker Band, Boogie Balagan, John Steel gibi yabancı gruplarla da çalışıyordu.