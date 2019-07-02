Kadıköy Kent Konseyi seçimini yaptı

Kadıköy Kent Konseyi 17. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda Saltuk Yüceer yeniden başkan seçildi

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen Genel Kurul, Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer’in açılış konuşmasıyla başladı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da Kadıköy Kent Konseyi Genel Kuruluna katılarak, yerel demokrasi ve sürdürülebilir kentsel gelişimin öneminden bahsetti.

“KORUYARAK TAMİR ETMELİYİZ”

Odabaşı, “Aktif yurttaşlık, hemşerilik bilincinin gelişmesi, kentli hakları, doğrudan demokrasi, katılım, yerinden yönetim gibi geleceğimiz için çok önemli kavramları inşa etmemiz gerekiyor. Yani bunları sözcüğün ötesine geçirip hayata geçirmemiz gerekiyor. Çünkü artık böyle devam edemez. İklim değişikliği, toplumsal eşitsizlikler, yoksulluk, çevrenin tahribatı, değerlerin kaybı gibi daha sıralayacağımız pek çok konuda yeryüzü alarm veriyor. Kentleri vahşice büyütemeyiz, kapasiteleri doldu. Artık kentleri, sürdürülebilir kentsel gelişim ilkeleri ile insan haklarını, çevre ve tüm canlıları odağa alarak büyütmeliyiz ve hatta belki de koruyarak tamir etmeliyiz” dedi.

SEÇİMLER YAPILDI

Açılış konuşmalarından sonra Divan yönetimine Ayşe Nur Türkay, Huriye Şimşek ve Atakan Ülgen seçildi. Divan, Genel Kurul üyelerinden gelen önergeleri ve görüşleri okuduktan sonra Genel Kurul gündemini okudu. Faaliyet raporu, 2019-2020 Faaliyet Planı ve 2020-2024 Kadıköy Belediyesi Stratejik Plan önerileri oy çokluğuyla kabul edildi.

Kadıköy Kent Konseyi Başkanlığı’na Noter Odasını temsilen Hakkı Çarpa ve TMMOB Mimarlar Odası temsilcisi Saltuk Yüceer aday oldu. Yürütme Kuruluna ise; Elif Altınok, Asiye Yavuz, Mahmut Tanyol, Esin Tekbaş, Soner Arafal, Ali Ekber Geçgel, Hüseyin Gökhan Biçici, Mehmet Gıyasettin Görgün, Hasan Murat Kapıkıran, Günay Önalan, Aynur Koçulu, Abdullah Zafer Arısoy, Fatma Bilge Taşkın, Songül Demirel, Ali Bahadır Seçgen, Bülent Yiğit aday oldu.

152 üyenin katıldığı Genel Kurulda, 144 kişi oy kullandı. Başkanlığa Saltuk Yüceer ile Yürütme Kurulu’na, Elif Altınok, Asiye Yavuz, Mahmut Tanyol, Esin Tekbaş, Soner Arafal, Ali Ekber Geçgel, Hüseyin Gökhan Biçici, Mehmet Gıyasettin Görgün, Hasan Murat Kapıkıran, Günay Önalan seçildi.