Kadıköy Kent Konseyi seçimi yapıldı

Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Kadıköy Kent Konseyi 4. Dönem Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda Saltuk Yüceer yeniden başkan seçildi

Kadıköy Kent Konseyi 4. Dönem Olağan Seçimli Genel Kurulu, 29 Ocak Cumartesi günü Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı genel kurula Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı. Genel Kurulda yapılan oylama sonrasında, TMMOB Mimarlar Odası Kadıköy Şube Başkanı Saltuk Yüceer yeniden Kadıköy Kent Konseyi Başkanı seçilirken, Yürütme Kurulu’na; Elif Altınok, Ali Geçgel, Asiye Yavuz, Günay Önalan, H. Gökhan Biçici, Soner Arafal, Mahmut Tanyol, Hasan Murat Kapıkıran, M. Gıyasettin Görgün ve Nesil Özen seçildi.

Odabaşı oy verme işleminden önce bir konuşma yaparak kentlerin ve kamusal mekanların öneminden bahsetti. Kentlerin birer karşılaşma mekânı olduğunu ifade eden Odabaşı, “Günümüzde kentleri birer uzlaşma mekânı olarak kurgulamak bürokratik bir yükümlülükten öte kamusal bir gerekliliktir. Bugün burada toplanmamıza vesile olan ve ortak akılla hareket etmemize katkı sağlayacak çok bileşenli, çok paydaşlı bir Kadıköy Kent Konseyi’nin belirli bir uzlaşı kültürü etrafında şekilleneceğini umuyorum. Kadıköy’ün ve Kadıköylülerin mevcut ihtiyaçlarının giderilmesine ancak bu şekilde katkı sağlayabiliriz.” dedi.

“YERELİ YOK SAYMAK KENT KİMLİĞİNE ZARAR VERİR”

Kent hafızasının geleceğe aktarılmasında kamusal mekanların korunmasının önemli olduğunu vurgulayan Odabaşı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Kentin önemli bileşenlerini ve paydaşlarını bir araya getiren kent konseylerinin temel işlevi söz konusu bileşenleri ve paydaşlarıyla birlikte kent sorunlarını ortak akılla tartışmak, olası farklılıklarda uzlaşı ortamını sağlamak ve kentin sivil toplum kanadını güçlendirmektir. Bir kente kimliğini kazandıran en önemli özellik onu diğerlerinden ayırt edilir kılan özgünlüğüdür ve bu özgünlük, etrafında oluşan kent hafızasında yatar. Ancak son zamanlarda gerekse Kalamış Yat Limanı ihalesi gerekse tarihi istasyonların işlevsizleştirilmesi karşısında kent kimliğinin ve kent hafızasının korunmasına dair attığımız adımların ve bulunduğumuz taleplerin kurumlarca dikkate alınmadığını görüyoruz. Yereli ve kamusal talepleri yok sayan bu anlayışın yalnızca kent kimliğine ve kent hafızasına zarar verdiğini söyleyemeyiz. Bu süreçlerde en büyük yarayı, demokrasinin olmazsa olmazı olan katılımcılık ve çoğulculuk olguları alıyor.”

“BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

“Kentler içermiş olduğu kamusal mekanlar üzerinden farklılıkları uzlaştırma potansiyelini ve fırsatını elinde bulunduruyor” diyen Odabaşı, “Kamusal mekanlar bu vasıfların yanı sıra kentsel hafızanın ve kent kimliğinin belirli bir toplumsal uzlaşının inşa edildiği yerlerdir. Bu vesileyle aynı zamanda birer mücadele alanlarıdır. Bu gibi süreçlerde kamucu bir anlayış etrafında yereli bir araya getirecek dinamiklerin oluşmasına katkı sağlayacak kent konseyine büyük bir görev düşüyor.” diye konuştu.

“KENTLİ HAKLARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Kadıköy Kent Konseyi Başkanlığı’na seçilen Saltuk Yüceer, genel kurulda oy kullanan tüm Kadıköylülere teşekkür ederek, şunları söyledi: “Kadıköy Kent Konseyi, kentsel muhalefet hareketinin öncüsü olmanın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da etkinliklerinin önemli zemini oldu. Yüzlerce hak temelli etkinlik, panel, şenlik, toplantı yaptık. Bugün Türkiye'de ve İstanbul'da kent konseylerinin önemi anlaşıldıysa, kent konseyleri yeniden yerel yönetimin ve sivil toplumun merkezine yerleştiyse bunda Kadıköy Kent Konseyi'nin yeri ve emeği büyüktür. Bunu gururla ifade ediyoruz. Önümüzdeki dönem sivil toplumun ve kentlilerin daha çok konuşacağı bir dönem olacak. Ekibimizle beraber hem Kadıköy'de hem de İstanbul'da sürdürülebilir, insan hakları ve ekoloji temelli, katılımcı demokratik bir kentleşmeyi savunmak için çalışacağız. İklim politikalarının oluşturduğu olumsuz sonuçlara karşı Kadıköy'den mücadeleyi yükseltmeye devam edeceğiz. Meclisler ve çalışma gruplarımızın yeniden oluşması için çalışıp, kentli haklarına, kamusal alanlara, parklara, sahillere, meydanlara sahip çıkmaya devam edeceğiz.”