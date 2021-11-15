Kadıköy Kent Konseyi genel kurulu yapılacak

Mahkeme tarafında son yapılan genel kurulu iptal edilen Kadıköy Kent Konseyi, yeniden genel kurulunu yapacak

Kadıköy Kent Konseyi, son genel kurulunu iki yıl önce yapmış, bu genel kurulde usule uyulmadığı gerekçesi ile mahkemeye taşınmıştı.

Başvurunun yapıldığı İstanbul İdare Mahkemesi, genel kurulu iptal etmiş, iptal kararı, İstanbul İstinaf Mahkemesi tarafından onanmıştı.

İptal kararının kesinleşmesi ile genel kurulunu yeniden toplama kararı alan Kadıköy Kent Konseyi, konseyi oluşturan kurum ve kuruluşlara yolladığı yazı ile genel kurulun yapılacağı tarihin belirlenmesi için yapılacak çalışmalara katılmalarını talep etti.