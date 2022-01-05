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Kadıköy Kabataş vapur seferleri 5 buçuk yıl sonra yeniden başladı

Kabataş Meydanı’nın düzenlenmesi, yeni iskelenin yapılması nedeniyle 5 buçuk yıldır yapılamayan Kadıköy-Kabataş vapur seferlerine yeniden başlandı

Kadıköy Kabataş vapur seferleri 5 buçuk yıl sonra yeniden başladı
GazeteKadıköy

İBB Şehir Hatları, 5 buçuk yıldır yapılamayan Kadıköy-Karaköy vapur seferlerine yeniden başladı.

Seferler hafta içi iki iskeleden karşılıklı olarak aynı anda saat 07.10’da başlayacak. Son sefer Kadıköy’den 20.40 kalkış, Kabataş’tan ise 21.15 kalkış ile yapılacak. İki iskeleden karşılıklı 15 dakikada bir vapur kalkacak.

Cumartesi günleri iki iskeleden karşılıklı 07.40’ta başlayacak seferler Kadıköy’de 20.40, Kabataş’tan 21.15 kalkış ile son bulacak. Seferler yarım saatte bir yapılacak.

Pazar günü iki iskeleden karşılıklı 12.10 da başlayacak seferler, Kadıköy’de 20.40, Kaabataş’tan da 21.15 kalkış ile son bulacak. Seferler yarım saat aralıklarla yapılacak.

2016’DA KAPATILMIŞTI

Kabataş İskelesi, Kabataş Meydanı’nın düzenlemesi ve iskelenin yenilenmesi nedeniyle 10 Ağustos 1996 tarihinde kapatıldı. İskelenin iki yolcu salonu hizmete açılınca 15 Mart 2019 tarihinde Bostancı ve Adalar seferleri yapılmaya başlandı. 

Bu yılın sonunda da iskelenin üçüncü yolcu salonu hizmete girince 1 Ocak 2022 tarihinde Kadıköy seferlerine de başlandı. 

Etiketler; #kadıköy-kabataş vapur seferleri #Kabataş İskelesi
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