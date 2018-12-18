Haftalık Bağımsız Gazete 18 Aralık 2018
Kültür Sanat
Ödüller, yeni tiyatro eserlerine!
Ödüller, yeni tiyatro eserlerine!
Yaşam
Çocuklar ahşaba şekil veriyor
Çocuklar ahşaba şekil veriyor
Kültür Sanat
Emin Alper genç yönetmenlerle buluştu
Emin Alper genç yönetmenlerle buluştu
Yazı Dizisi
İhsan Ünlüer: Ülkeyi geri vitese takmak
İhsan Ünlüer: Ülkeyi geri vitese takmak

Kadıköy Kabataş seferleri başladı

Martı Projesi kapsamından deniz ulaşımına kapatılan Kabataş İskelesi’nden yapılan seferler yeniden başladı

Kadıköy Kabataş seferleri başladı
GazeteKadıköy

İki yıldan fazla bir süredir seferlerin yapılmadığı Kabataş-Kadıköy hattı kısmi olarak hizmete açıldı. DENTUR, 11 Ağustos 2016’da Martı Projesi kapsamından deniz ulaşımına kapatılan Kabataş İskelesi’nden yapılan seferlerin 13 Aralık  Perşembe günü yeniden başladığını duyurdu. DENTUR, seferlerin başladığını resmi internet sitesinden duyurdu.

DENTUR’dan yapılan açıklamada haftaiçi yapılacak 07. 15, cumartesi günleri yapılacak seferlerin 08.15’te, pazar günkü seferlerin ise 11.15’te başlayacağı duyuruldu. Seferler yarım saat arayla yapılacak, son sefer saati ise hafta içi 19.45, pazar günü  ise 20.45 olarak belirlendi.

Sefer saatleri şöyle:

Etiketler; #Kadıköy Kabataş seferleri #DENTUR
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.