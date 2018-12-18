Kadıköy Kabataş seferleri başladı

Martı Projesi kapsamından deniz ulaşımına kapatılan Kabataş İskelesi’nden yapılan seferler yeniden başladı

İki yıldan fazla bir süredir seferlerin yapılmadığı Kabataş-Kadıköy hattı kısmi olarak hizmete açıldı. DENTUR, 11 Ağustos 2016’da Martı Projesi kapsamından deniz ulaşımına kapatılan Kabataş İskelesi’nden yapılan seferlerin 13 Aralık Perşembe günü yeniden başladığını duyurdu. DENTUR, seferlerin başladığını resmi internet sitesinden duyurdu.

DENTUR’dan yapılan açıklamada haftaiçi yapılacak 07. 15, cumartesi günleri yapılacak seferlerin 08.15’te, pazar günkü seferlerin ise 11.15’te başlayacağı duyuruldu. Seferler yarım saat arayla yapılacak, son sefer saati ise hafta içi 19.45, pazar günü ise 20.45 olarak belirlendi.

Sefer saatleri şöyle: