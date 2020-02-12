Kadıköy esnafından Odabaşı’na ziyaret

Kadıköy Tarihi Çarşı Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı ziyaret etti.

Kadıköy Tarihi Çarşı Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Dernek Başkanı Ali Geçgel, Kadıköy Tarihi Çarşı içinde esnafın sorunlarını aktararak, sorunların çözümünde belediye ile koordineli çalışmak istediklerini ifade etti. Esnafın talep ve şikâyetlerini dinleyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise “Esnafın sorunlarına birlikte çözüm arayacak, birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Ancak esnafın da çaba göstermesi gerekiyor. Nasıl bir yol izleneceğini hep beraber konuşalım. Bir yol haritası çıkaralım. Bu harita üzerinden devam edelim” dedi. Geçtiğimiz aylarda Kadıköy Evlendirme Dairesinde Kadıköylü esnafla biraraya geldiğini hatırlatan Odabaşı, Kadıköy’ün sorunlarının çözümü için önümüzdeki süreçte diğer esnaf dernekleri ve mahalle sakinleri ile de biraraya geleceğinin altını çizdi.