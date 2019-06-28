Kadıköy esnafına sorduk: Nasıl bir Kadıköy?

Kadıköy Belediyesi’nin mahalle odaklı stratejik plan toplantılarının öncesinde biz de sokağa çıktık ve özellikle Kadıköy esnafına “Nasıl bir Kadıköy?” istediklerini sorduk

Dilara ÇETİN / Nurseda ŞİLFELER

“TARİHİ YAPI BOZULMASIN”

Savaş Karadaş (38, Çantacı): İstanbul denince akla gelen ilk yerlerden biri, Kadıköy. Kadıköy şimdiki olduğu gibi olmamalı. Yani Erenköy Suadiye’de kırk sekiz katlı bir yapı yapıldı dört blok, ismini vermeyeyim şimdi reklam olmasın. Böyle olmamalı. Eskiye biraz bağlı kalmalı. Burada beş yıldır esnafız, Kadıköy’ün tarihi yapısının bozulduğunu düşünüyorum. Açıkçası Fikirtepe civarı iyice betonlaştı. Bence iyi durumda değil. Belediyeden ayrıca sokak temizliği olur, çeşitli etkinlikler olur, beklentimiz bu yönde.

“KIRTASİYECİ SOKAK DÜZENLENSİN”

Coşkun Zararsız (60, Çantacı): Buradaki kırk yıllık en eski esnaflardan biriyim. Cumhuriyet Halk Partisi Binası’nın Kadıköy’ün en eski sokağı olan, Kırtasiyeci Sokak’ta bulunması bir simge bence. Ayrıca Anadolu Yakası’nın en eski, en güzel yeri Altıyol burası. Boğa da simgemiz. Kırk yılımı bu sokağa adamış bir insan olarak, CHP binasının sokağı olması sebebiyle de buranın diğer sokaklardan ayrı olması lazım. Çünkü bu bizim gururumuz. Buraya bir insan geldiği zaman CHP belediyesi başkanının sokağına bakın her yer işporta olmuş, diyebilir. Buranın bir çevre düzeninin olmasına ihtiyacı var. Tarihi bir çeşmemiz var. Büyükşehir Belediyesi’nden gelip bir ara onardılar, hâlbuki bakın şimdi üzerinde bir sürü yazılar var, bu sebeple tarihi çeşmenin koruma altına alınması gerekiyor. Yazılı ve görsel olarak uyarılarda bulunulması gerekiyor. Dolayısıyla belediyeye düşen görev öncelikle oturma yerleri yapıp, çeşmeyi koruma altına alması ve bu sokağı yeşillendirerek çiçeklendirilmesi lazım. Bulunduğumuz Kırtasiyeci Sokağın ışıklandırılması da oldukça önemli. Lütfen ele ele verelim ve Kadıköy’ü güzelleştirelim.

“YEŞİL ALANLAR KORUNSUN”

İsmail Copçuoğlu (67, Yazıcı): Kadıköy, İstanbul’un en demokratik, en sosyal faaliyetleri olan semti. Ama şu anda çok kalabalıklaştı. İnsanların burada daha rahat edebilmesi için çözüm lazım. Ulaşım imkânları açısından ve diğer insanların bulundukları yerlerde rahat edemeyişinden dolayı Kadıköy en uğrak kesim. İmkânları bol olan bir yer. Yeni bir belediye başkanımız da geldi, daha öncekiler de iyi, güzeldi. Belediye ihtiyaca cevap verecek hale getirilmeli. Sosyal alanların daha artırılmasını, güzelleştirilmesini bekliyoruz. Kaldırımların daha güzel bir şekilde yenilenmesi, temizliğinin pür dikkat yapılması ve takip edilmesi konusunda güzel şeyler umuyoruz. Kadıköy çok daha güzelliklere layık fakat tarihi yapısını kaybediyor, buna daha çok önem verilmesi gerekiyor. Yeşil alanlar konusunda artık çoğaltmaktan vazgeçtik, bu alanların korunması lazım. Çarşıdaki fiyatlar konusunda da bir uygulama yapılmalı.

“EN BÜYÜK SORUN OTOPARK”

Sezai Gencer (58, Tekelci): Kırk iki yıllık esnafım, hep çarşıdaydım. Kadıköy güzel ama daha da güzel olabilir. Kadıköy’ün dışında bu kadar gelişmiş ve insanların özgürlüğü açısından daha iyi bir yer göremiyorum. Özellikle devlet daireleri gelişmeli. Yani muhtarlığın, nüfus dairesinin ve tapu dairesinin birarada olduğu bir bina istiyoruz. Bir de otopark sorunu var. Kadıköy’ün en büyük sorunu bu bence, buna bir çözüm getirilmeli. Tarihi yapı Kadıköy’de korunmuyor. Altıyol’un simgesi, Boğa Heykeli de şu an zarar görüyor. Belki büyük ve yüksek bir kaideye oturtularak insanlar tarafından ulaşılması zor bir şekilde koruma altına alınabilir. İnsanlar yine önünde fotoğraf çekilirler. Bu yönde çalışmalar yapılmalı.