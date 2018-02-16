Haftalık Bağımsız Gazete 16 Şubat 2018
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Kadıköy Emniyet Müdürü değişti

Kadıköy Emniyet Müdürü değişti
GazeteKadıköy

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Murat Işık Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu ziyaret etti. Murat Işık Eğitim Şube Müdürlüğü görevindeydi. Işık’tan boşalan Eğitim Şube Müdürlüğü’ne ise Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Mustafa İşlek görevlendirildi.

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