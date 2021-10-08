Dünyaca ünlü Time Out dergisinin açıkladığı “2021 en havalı semtler” listesinde, Türkiye’den sadece Kadıköy yer aldı

Türkiye'de, sosyal yaşamı, uzun sahil şeridi, kültür sanat etkinlikleri ile öne çıkan Kadıköy, bu özellikleri ile dünyada da öne çıktı. Yeme-içme, konaklama, gece hayatı ve kültür-sanat kriterlerinin etkili olduğu sıralamada dünyanın en havalı 45. semti oldu.

EN HAVALI SEMT KOPENHAG’DA

Dünyaca ünlü gezi dergisi Time Out, 2021 dünyanın en havalı semtleri listesini yayınladı. Liste, dünyanın dört bir yanından 27 bin kişi ile yapılan anket sonucu hazırlandı. Konaklama, yeme-içme, kültür-sanat etkinlikleri ve gece hayatı ölçü alınarak yapılan ankette, dünyanın en havalı semti, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Norrebro. Norrebro’yu Şikago’daki Andersonville semti izliyor. Seul’daki Jongno 3-ga ise en havalı 3. semt.

TÜRKİYE’DEN SADECE KADIKÖY VAR

Listede Türkiye’de tek bir semt yer aldı. Kadıköy, dünyanın en havalı 45. semti olarak listede yerini aldı.

"HİÇBİR SEMT KADIKÖY KADAR HEYECAN VERİCİ DEĞİL"

Time Out'un sitesinde Kadıköy'ün bisiklet yolunun bulunduğu sahil yolu, sokaklardaki şık kafeleri ile şehrin en yaşanabilir semti olduğu ifade edildi. Tarihi çarşının bir fotosunun yer verildiği yazğıda Kadıköy için, "Sabahtan akşama kadar İstanbul'da başka hiçbir semt Kadıköy kadar heyecan verici veya tatmin edici değildir" denildi.