Kadıköy depreme hazırlanıyor

Kadıköy Belediyesi’nin Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nda düzenlenen eğitimler sayesinde binlerce öğrenciye, afet öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı bir şekilde anlatıldı

İstanbul depreminden en fazla etkilenecek ilçelerin başında Kadıköy geliyor. İlçede uzun yıllardır devam eden kentsel dönüşüm ile birlikte çok sayıda yapı yenilenirken, binlerce yapının da depreme hazır hale getirilmesi gerekiyor. Bunun yanında Kadıköy Belediyesi, depreme hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Kadıköy Belediyesi geçtiğimiz yıl, deprem sonrası tüm vatandaşların merak ettiği deprem toplanma ve tahliye alanlarını gösteren Afet Bilgi Sistemini güncelledi. Vatandaşlar sistem üzerinden kendilerine en yakın toplanma ve tahliye alanını görüntüleyebiliyor. Bu bilgilere ulaşmak için vatandaşların site üzerinden “ABİS Rehber”i kullanmaları gerekiyor.

8 bölgeye ayrılan Kadıköy’de; Özgürlük, Parkı, Yoğurtçu Parkı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hasanpaşa’daki Yeni Salı Pazarı ana tahliye alanları olarak belirlendi. Kadıköy Belediyesi ABİS’te yer alan bilgilere göre; tahliye alanları, afet sonrasında zarar gören vatandaşların, ilçe genelinde barınma alanlarının yetersiz kaldığı durumlarda, il genelinde başka bölgelerdeki barınma alanlarına transferlerinin yapılması için toplanacağı yerler olarak kullanılacak.

Toplanma alanlarının ise afetin gerçekleşmesini takip eden 72 saatlik süreçte vatandaşlara afet hakkında bilgilerin verildiği, geçici barınma alanlarındaki hasar tespit çalışmalarında izlenecek yöntemin belirlendiği alanlar olarak kullanılması hedefleniyor. Bu bilgiler dışında rehberde; depolanma alanları, eczaneler, geçici iskan için kullanılacak binalar ile çadır alanları ve hastaneler gibi önemli noktalara da erişmek mümkün.

AFET KONTEYNERLERİ

Haritada ayrıca afetlerde kullanılacak konteynerlerin de bilgileri yer alıyor. Kadıköy sınırları içerisinde toplam 19 adet konteyner bulunuyor. Kadıköy Belediyesi sorumluluğunda bulunan 19 adet Afet Konteynerinin içinde bulunan son kullanma tarihi ve kullanım ömürleri biten malzemeler yenileri ile değiştirildi.

BİNLERCE KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

Türkiye'nin afet ve depremler konusunda eğitim veren ilk ve tek afet temalı parkı olan Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı, 2018 yılında açılmıştı. Eğitimler, özellikle çocuk odaklı ve temel olarak 10 yaş grubu çocuklarına yönelik ancak ailelerin birlikte katılabileceği, her yaş grubuna yönelik açık alan etkinlikleri, eğitim atölyeleri de düzenleniyor. Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’ndaki tüm eğitim ve etkinlikler Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı BAK-Kadıköy eğitmenleri tarafından yürütülüyor. Eğitimlerde doğal afetlerin oluşumları, afet esnasında yapılması gerekenler, afet öncesinde ve sonrasında alınabilecek önlemler çeşitli simülasyonların da yardımıyla yapılan eğitim çalışmalarıyla uygulamalı bir şekilde anlatılıyor. Parkta “Deprem Deneyim Odası”, “5 Boyutlu Sinema”, “İnteraktif Portatif Yangın Simülasyonu” ile yetişkinler için atölyeler, sivil toplum kuruluşları eğitimi ve etkinlikleri, grup ziyaretleri ve açık alan oyunları yer alıyor.

1 Nisan 2019-11 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarla Kadıköy’de 36 farklı okuldan 3572 öğrenciye, Kadıköy dışından ise 9 farklı okuldan 664 öğrenciye eğitim verildi. Aynı zamanda 1099 yetişkin de eğitimlerden faydalandı.

“AFET ÇANTAM EŞİNİ BUL” EĞİTİMİ

Kadıköy’de bulunan ilkokullarda afet bilincini yaygınlaştırmak için Afet Çantam Eşini Bul eğitimi gerçekleştiriliyor. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama ve Kurtarma Takımı eğitmenlerinin düzenlediği bu eğitimlerle bir afet çantasının içerisinde bulunması gereken temel malzemeler oyun oynanarak anlatılıyor. Eğitimin sonunda öğrencilere Afet Çantam Eşini Bul oyun kartlarının da içerisinde bulunduğu bir eğitim seti hediye ediliyor. Bu çalışmalar kapsamında 1 Nisan 2019-11 Mart 2020 tarihleri arasında, Kadıköy’de 6 okulda toplam 1945 öğrenciye eğitim verildi. Bu eğitimlerin sonunda öğretmenler de dahil olmak üzere 2095 eğitim seti hediye edildi. 1 Nisan 2019-11 Mart 2020 tarihleri arasında toplam 10 bin 723 kişiye eğitim verildi.

ELAZIĞ DEPREMİ

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı 25 arama kurtarma personeli ile Elazığ’da görev aldı. Aynı zamanda 25 kişilik personel, Elazığ İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü’nün görevlendirmesi ile Elazığ merkezde bulunan Kültür Park’ta çadır kent oluşturulması çalışmalarında bulundu.

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı 25 arama kurtarma personeli, 18-22 Kasım 2020 tarihinde İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden Temel Arama Kurtarma eğitimi aldı.