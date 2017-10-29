Kadıköy'de Yüz Binler “Yaşasın Cumhuriyet” Sloganıyla Yürüdü

Kadıköy Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü bu yıl da en yüksek katılımla gerçekleşti. Yüz binler “Yaşasın Cumhuriyet” sloganlarıyla yürüdü.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Cumhuriyet’e Bağlılık Yürüyüşü'ne her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binler katıldı.

Kadıköy'de 24 yıldır gerçekleştirilen ve büyük bir coşku ile geçen Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne bu yıl da genç, yaşlı her yaştan yüz binler ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle katıldı. Yürüyüş saat 19.00’da Suadiye Işıklar’da başladı. Çalınan marş ve şarkılarla bayramın sevincini yaşayanlar hep bir ağızdan marşlara eşlik etti.

Geçtiğimiz yıllara oranla çok daha yüksek bir katılımın olduğu yürüyüşe, CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin, Akif Hamza Çebi, Onursal Adıgüzel, Barış Yarkadaş, CHP Parti Meclis Üyesi Kadir Gökmen Öğüt ve Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin katıldı.

“CUMHURİYET’İN KÖKLERİ GÜÇLÜDÜR”

Yürüyüş sonunda konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Cumhuriyet Bayramı’nın Kadıköy’de her geçen yıl daha büyük coşkuyla kutlandığını belirterek “ Cumhuriyet Kadıköylülerin hep gündeminde. Kadıköylüler Cumhuriyet'in sürekli değişim olduğunu biliyor. Cumhuriyetin demokrasi demek olduğunu biliyor. Eşitlik demek olduğunu biliyor. Barış olduğunu biliyor. Laiklik olduğunu biliyor. Adalet olduğunu biliyor. Bu akşam burada toplanan yüz binler sadece Kadıköy'ün değil, sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin Cumhuriyet’e olan inancıdır ” dedi.

Cumhuriyet’in zor şartlarda kurulduğunun altını çizen Nuhoğlu, zorluklara rağmen yapılan devrimlerin bugüne ilham verdiğini ifade etti. Ülkenin zor ve sıkıntılı günler geçirdiğini belirten Nuhoğlu şöyle devam etti: “Gazeteciler içerde. Düşünce özgürlüğü tehlikede. İnsanlar düşüncelerini açıklayamayacak duruma geldiler. Üniversitelerde akademisyenler gözaltına alınıyor, işten atılıyor. Olağan üstü hal koşullarında yaşıyoruz. Tüm bu zor ve sıkıntılı günlere rağmen, herkes bilmeli ki Cumhuriyet’in kökleri çok güçlüdür. Bizim Cumhuriyetimiz büyük bir yürüyüştür, daha iyiyi, daha güzeli, daha doğruyu arayan bir yürüyüştür. Bu güzel ülkenin güzel insanlarını hak ettikleri yaşama kavuşturmak için yapılan bir yürüyüştür! Biz Cumhuriyet’le büyüdük. Biz Cumhuriyet’le yürüdük! Bu yürüyüşü durduramayacaklar.” diyerek konuşmasını sürdürdü.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ UMUT OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlattığı Adalet Yürüyüşü’nü hatırlatan Nuhoğlu Adalet Yürüyüşü’nün Cumhuriyet’e inanma ve onu koruma, hak, hukuk ve adalet mücadelesini sürdürme tarihi olduğunu söyledi. Adalet yürüyüşünün herkese umut olduğunu ifade eden Nuhoğlu “Bugün daha umutluyuz. Daha kararlıyız. Daha inançlıyız. Bugün daha gür bir sesle ‘Yaşasın Cumhuriyet!’ diyoruz” dedi.

Tüm zorluklara rağmen umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini belirten Nuhoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı: “ Bu karanlığı hep birlikte yeneceğiz. Bu sıkıntıları atlatıp daha çağdaş, daha modern, daha güzel bir Türkiye'ye yürüyeceğiz. Bu ülkeye demokrasi gelecek. Adalet gelecek! Bu ülkeye demokrasiyi onuruyla, emeğiyle çalışanlar getirecek. Kadınlar getirecek. Gençler getirecek. Çocukların aydınlık düşleri getirecek. Bu ülkeye adaleti hep birlikte getireceğiz. İnsanca yaşamak için, hak için, hukuk için, adalet için Yaşasın Cumhuriyet!”

Kadıköy'de yıllardır okunan, geleneksel Cumhuriyet’e Bağlılık Andı lise öğrencisi Dide Demirsar tarafından yüz binlerle birlikte okundu. Yürüyüş marşlar ve sloganlarla coşku içinde sona erdi.