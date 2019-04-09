Kadıköy'de sayım bitti, mazbatalar bekleniyor

Kadıköy seçimini yaptı. Ancak İstanbul genelinde oylara yapılan itirazlar nedeniyle bekleyiş sürüyor. Hem Kadıköy İlçe Seçim Kurulu’ndaki son durumu, hem de nöbettekilerin düşüncelerini derledik

31 Mart yerel seçimlerinde Kadıköy’de kurulan bin 96 sandıktaki sonuçlar belli oldu. 305 bin 553 geçerli oyun olduğu Kadıköy’de oyların yüzde 65.99’unu alan CHP adayı Şerdil Dara Odabaşı Kadıköy Belediye Başkanı seçildi.

BUGÜN BİTMESİ BEKLENİYOR

İstanbul’un genelinde sonuçlara yapılan itirazlar nedeniyle yapılan yeniden sayım Kadıköy’de de sonlanmak üzere. Kadıköy İlçe Seçim Kurulu’nda görevli yetkililerden aldığımız bilgiye göre son itirazın ardından 5 bin geçersiz oy tekrar sayıldı, toplam bin 96 sandıkta Ekrem İmamoğlu lehine 34, Binali Yıldırım lehine 62 oy eklendi. YSK’nın dün (8 Nisan Pazartesi) gece aldığı kararla İstanbul genelinde sondajlama yöntemiyle yeniden sayılacak 51 sandığın 3’ü de Kadıköy’de bulunuyor. Ancak görevliler bugün sayılacak 3 sandıkta kayda değer bir farkın ortaya çıkmayacağı görüşünde.

Bugün veya önümüzdeki günlerde hem İmamoğlu hem de Kadıköy Belediye Başkanı seçilen Şerdil Dara Odabaşı’nın mazbatasını alarak göreve başlaması bekleniyor. Bugün son olarak tutanaklar birleştirilerek imzalanma süreci tamamlanacak ve resmi olarak oy sayımı sona erecek.

NÖBETTE NELER YAŞANIYOR?

Seçimi önde bitiren İmamoğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mazbatasının verilmemesi nedeniyle Kadıköy İlçe Seçim Kurulu önünde başlatılan nöbet ise devam ediyor. Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, CHP’li milletvekilleri başta olmak üzere tüm gün ortalama 40-50 kişi nöbet tutuyor. Talepleri bir an önce mazbataların verilmesi. Seçimin hemen ardından ilçe seçim kurulu önünde nöbet tutmaya başlayan Kadıköylülere nöbette neler yaşandığını sorduk.

“ÇIĞLIKLARLA KUTLAMAK İSTİYORUZ”

Esra Uzun: Geçen hafta salı akşamı 19.00’da geldim, o saatten beri de buradayım. Burada CHP’den insanlar da var, ben gönüllü olarak buradayım. Nöbetler düzenli yapıldı, özellikle geceden sabaha kadar olan nöbetler. Sürekli kalabalıktı ve 7 gün boyunca geceleri 40-50 kişi burada düzenli nöbet tuttu. Kadıköy’ün tüm mahallelerinden insanlar geldi buraya. Bir an önce içeriden güzel haberi alıp çığlıklarla kutlamayı bekliyoruz.

“10 ARKADAŞ DEVAMLI GELİYORUZ”

Alp Öger: Ben de hafta başından beri buradayım. Facebook’ta 26 bin kişilik bir gruba üyeyim. Bu grup hiçbir partiye bağlı olmayan Atatürkçü bir grup. Tamamen kendimiz karar verdik. Yaklaşık 10 arkadaşız ve devamlı geliyoruz. Arabamızı da burada sürekli tutuyoruz ve geceleri orada kalıyoruz, evimize dönmeden. İktidara karşı bir güvenimiz yok ve İmamoğlu mazbatayı alana kadar burada durmaya devam edeceğiz.

Özgül Kömür ve Alp Öger

“HER ŞEYİ İMECE USULÜ YAPTIK”

Özgül Kömür: Bahanelerle süreci germeye çalışmaları çok saçma. Bir an önce mazbata verilmeli. Hukuk açısından berbat bir durum olduğunu düşünüyorum. Buraya günde en az 5-6 tane CHP milletvekili geldi, Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin gece geç saatlere kadar burada kalıyor, yine Kadıköy Belediye Başkanı seçilen Şerdil Dara Odabaşı günde en az 5-6 defa buraya geliyor, sürekli buradalar. DİSK Genel-İş sendikasına da ayrı teşekkür ediyorum, çünkü bizim için 24 saat kapılarını açık tuttular ve sabahları çorba verdiler. Buradaki her şeyi imece usulü yaptık ve burada beklemekten hiç pişman değiliz.

“2 SAAT UYUDUM”

Esen Çongar: Benim 3. günüm burada. CHP üyesiyim ama kimse bana görev vermedi, canı gönülden geldim buraya. İmamoğlu, mazbatayı almadan ayrılmak istemiyoruz, çünkü bu bizim hakkımız. Bunu kabul etmek zorundalar. Ben mesela dün kendim 20 tane sandviç yaparak getirdim, görev dağılımını tamamen kendi kendimize yapıyoruz. Dün akşam sadece 2 saat uyudum mesela, yarın olsa yarın da geleceğim. 2 tane köpeğimiz de var burada; Korsan ve arkadaşı. Onlar da bizimle birlikte nöbetteler ve bizi koruyorlar.

“NÖBET, BANA MORAL SAĞLADI”

Umut Serhan Karaşin: İlk gün buraya geldim, seçimde de görevliydim zaten. Günde 1-2 saat yatıp en az 17-18 saati burada geçiriyorum. Bir maçın kazananı kaybedeni vardır. Bu sefer biz kazandık, bunu kabul etmeleri gerekiyor. 10 senedir birçok sıkıntı yaşadım, aile büyüklerimi kaybettim ama bu seçimler bana moral, motivasyon sağladı diyebilirim. Burada durmak bile beni mutlu etti. Ülkem adına da umudum var, birarada yaşamak istiyoruz.