Kadıköy'de renkli ve coşkulu Hayır eylemleri

Referanduma saatler kala Kadıköy'de binlerce vatandaş Hayır demek için bir araya geldi

Referanduma saatler kala Kadıköy'de binlerce vatandaş Hayır demek için bir araya geldi. Kadıköy'de iki farklı noktada Hayır eylemleri düzenlendi. ilk etkinlik Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirildi. Saat 13.00'te Cadde'de toplanan Kadıköylüler, ellerinde Türk Bayrağı ve Hayır yazılı flamalar taşıyarak Hayır zinciri oluşturdu.

Yüzlerce kişi ile başlayan etkinlik çok sayıda ve her yaştan vatandaşın katılımı ile birlikte kilometrelerce alana yayıldı. Bağdat Caddesi'nde oluşturulan Hayır zincirine yoldan geçen arabaların sürücüleri de korna çalarak destek verdi. Vatandaşlar, ''Başkanlığa hayır'', ''Tek adama hayır'' sloganları atarak Pazar günü yapılacak referandumda herkesi hayır oyu vermeye çağırdı.

Yüzlerce kişi Kadıköy'de Hayır için yürüdü

Kadıköy'de ikinci Hayır etkinliği ise saat 16.00'da Altıyol Boğa Heykeli'nde yapıldı. Ellerinde Türk Bayrakları, ve hayır yazılı balonlar taşıyan yüzlerce kişi Altıyol'dan Eminönü İskelesi'ne kadar yürüdü. Vatandaşlar ; ''En güzel cevap hayır'', ''Hayır çıkacak hayır'' sloganları atarak referandumda Hayır kararının çıkacağını ifade etti. Eminönü İskelesi'nde sonlanan yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, çalınan marşlara eşlik etti, hep birlikte hayır balonlarını gökyüzüne bıraktı.