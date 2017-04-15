Haftalık Bağımsız Gazete 15 Nisan 2017
Gönüllülerden
Gönüllülerden konserler
Gönüllülerden konserler
Alternatif Sesler
Müslüm Baba'nın evlatları...
Müslüm Baba'nın evlatları...
Kente Kadıköy'den Bak
Semtte filmli günler
Semtte filmli günler
Şehrin Kadıkeyfi
Çizimlerle Gezi'den Sao Paulo'ya
Çizimlerle Gezi'den Sao Paulo'ya

Kadıköy'de renkli ve coşkulu Hayır eylemleri

Referanduma saatler kala Kadıköy'de binlerce vatandaş Hayır demek için bir araya geldi

Erhan DEMİRTAŞ
KADIKÖY'DE COŞKULU HAYIR EYLEMLERİ
İlgili Galeriye Git

Referanduma saatler kala Kadıköy'de binlerce vatandaş Hayır demek için bir araya geldi. Kadıköy'de iki farklı noktada Hayır eylemleri düzenlendi. ilk etkinlik Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirildi. Saat 13.00'te  Cadde'de toplanan Kadıköylüler, ellerinde Türk Bayrağı ve Hayır yazılı flamalar taşıyarak Hayır zinciri oluşturdu.

Yüzlerce kişi ile başlayan etkinlik çok sayıda ve her yaştan vatandaşın katılımı ile birlikte kilometrelerce alana yayıldı. Bağdat Caddesi'nde oluşturulan Hayır zincirine yoldan geçen arabaların sürücüleri de korna çalarak destek verdi. Vatandaşlar, ''Başkanlığa hayır'', ''Tek adama hayır'' sloganları atarak Pazar günü yapılacak referandumda herkesi hayır oyu vermeye çağırdı.

Yüzlerce kişi Kadıköy'de Hayır için yürüdü

Kadıköy'de ikinci Hayır etkinliği  ise saat 16.00'da Altıyol Boğa Heykeli'nde yapıldı. Ellerinde Türk Bayrakları, ve hayır yazılı balonlar taşıyan yüzlerce kişi Altıyol'dan  Eminönü İskelesi'ne kadar yürüdü. Vatandaşlar ; ''En güzel cevap hayır'', ''Hayır çıkacak hayır'' sloganları atarak referandumda Hayır kararının çıkacağını ifade etti. Eminönü İskelesi'nde sonlanan yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, çalınan marşlara eşlik etti, hep birlikte hayır balonlarını gökyüzüne bıraktı.

Etiketler; #referandum #hayır #kadikoy #hayırzinciri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.