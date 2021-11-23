Kadıköy'de kadına yönelik şiddete farkındalık projesi

Kadıköy Belediyesi ve dijital içerik üreticisi Mossby işbirliği ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık projesine imza atıldı

Kadıköy Belediyesi ve dijital içerik üreticisi Mossby, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için “Kadıköy Yaşatır” sloganıyla sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. Proje için hazırlanan sloganlar ve mottolar sokak tabelalarına, brandalarla sokaklara ve stencil tekniğiyle duvarlara uygulandı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadıköy sokaklarında bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçti. Proje, Kadıköy Belediyesi ve dijital içerik üreticisi Mossby tarafından “Kadıköy Yaşatır” sloganıyla geliştirildi. Proje kapsamında, kadına yönelik şiddete dikkat çekecek ve farkındalık yaratacak içerikte sloganlar ve mottolar hazırlandı. Hazırlanan içerikler sokak tabelalarına, brandalarla sokaklara ve stencil tekniğiyle duvarlara uygulandı. Alışılmışın dışında taktiklerle uygulanan sloganlara Kadıköy’ün sokaklarında beklenmedik yerlerde ve zamanda rastlamak mümkün.

KADIKÖY’DE SOKAK İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Projenin hedefi 2021 yılında yaşanan kadın cinayetlerine sokak isimleri ile dikkat çekmek ve gündeme getirmek. Neredeyse her gün karşılaşmaya başladığımız kadın cinayetlerine dikkat çekmek için, Kadıköy’ün sokak tabelalarına “Sesimizi hiçbir zaman alçaltmayacak, karanlık zihniyetlerinize karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Şiddet Çıkmazı.”, “Ne giydiğime karışamazsın. Özgürlük Çıkmazı.” gibi slogan ve sokak isimleri uygulaması proje süresi boyunca geçici olarak yerleştirildi.

SÜREYYA OPERASINA DEV BRANDA ASILDI

Proje kapsamında hazırlanan dev branda, Kadıköy Süreyya Operası’na asıldı. Branda da “Kadınların katledildiği, şiddet gördüğü, ötekileştirildiği bir düzene alışmayacağız” sloganı yer aldı.

KADIKÖY YAŞATIR

Proje, trafik levha uygulamalarıyla da dikkat çekiyor. İlçede bulunan DUR tabelaları: Şiddete Dur De, Adaletsizliğe Dur De, Baskıya Dur De, Kadın Cinayetlerine Dur De; YÖN tabelaları: Tek Yön Adalet, Tek Yön Eşitlik, Tek Yön İstanbul Sözleşmesi gibi sloganlarla farkındalık çalışmasının parçası oldu. Kadıköy’ün duvarlarında da stencil tekniğiyle “Son 1 Yılda 328 Kadın Cinayeti İşlendi” yazısı yer aldı.