Kadıköy, Cumhuriyet kutlamalarına hazır!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94. yıldönümünde Kadıköy Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram coşkusunu Kadıköylünün sokağına taşıyacak…

29 Ekim 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilanıyla kabul edilen Cumhuriyet 94 yaşında. Her yıl onlarca etkinlikle Cumhuriyet Bayramını kutlayan Kadıköy Belediyesi, bu yıl da iki haftaya yayılan etkinlikler ve Cumhuriyet Konseri ile coşkuyu Kadıköylüye yaşatacak.

BAYRAK DAĞITIMI BAŞLIYOR

Kadıköy Belediyesi, bu yıl da vatandaşa bayrak dağıtımı yapacak. Eğer siz de Cumhuriyet yürüyüşüne bayraklarınızla katılmak istiyorsanız, 21 Ekim Cumartesi 14.00’te Altıyol’da ve 22 Ekim Pazar 14.00’te Şaşkınbakkal Işıklar’da bayraklarınızı alabilirsiniz.

CUMHURİYET BANDOSU HER YERDE

Cumhuriyet Bandosu, bu yıl da tüm hafta boyunca Kadıköy’ün herhangi bir yerinde marşlarla karşınıza çıkabilir. 21 Ekim Cumartesi, Altıyol, Tarihi Çarşı ve Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda; 22 Ekim Pazar, Şaşkınbakkal Işıklar, Bağdat Caddesi İskele Sokak ve 19 Mayıs Mahallesi parkında; 23 Ekim Pazartesi, Kadıköy İskele Atatürk Anıtı önü, Kurbağalıdere İş Bankası önü, Yeldeğirmeni Karakolhane Caddesi ve Koşuyolu Atıf Bey Parkı’nda; 24 Ekim Salı, Eğitim Mahallesi Patikayol girişi, Zühtüpaşa Mahallesi Yolaç İşhanı Önü ve Erenköy Ethem Efendi caddesinde; 25 Ekim Çarşamba Acıbadem Dar Sokak girişi, Hasanpaşa Karikatür Evi önü ve Kadıköy Belediye Binası’nda; 26 Ekim Perşembe, Bostancı Parkı, Merdivenköy Şair Arşi Caddesi, Sahrayıcedid Mahallesi’nde; 27 Ekim Cuma, Kozyatağı Meclis Binası önü, Dumlupınar Mahallesi Parkı ve Halitağa Caddesinde; 28 Ekim Cumartesi Suadiye Işıklar, Şaşkınbakkal Işıklar önü, Bağdat Caddesi İskele Sokak girişinde Cumhuriyet Bandosu marşlarıyla bayram coşkusunu yaşatacak.

CUMHURİYET MEŞALESİ YAKILACAK

23 Ekim Pazartesi saat 10.00’da Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Anıtı’nda Meşale Yakma Töreni yapılacak. Aynı gün saat 16.00’da Moda Gönüllülerinin, Gönüllü Evi’nde “Atatürk ve Moda Semti” sergisi açılacak; sergi 31 Ekim’e kadar açık kalacak.

MOĞOLLAR VE HAYKO CEPKİN İLE KONSER

Bu yılki Cumhuriyet Gecesi’nin konukları, Anadolu Rock denince akla ilk gelen gruplardan olan ve hiç eskimeyen Moğollar ile farklı tarzıyla gönüllerde taht kurmuş Hayko Cepkin olacak. Cumhuriyet Konseri, 25 Ekim Çarşamba akşamı 20.00’de Kadıköy Belediye Binası Bahçesi’nde ve diğer tüm etkinlikler gibi herkese açık.

CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Kadıköylüler ve Cumhuriyet sevdalıları, 29 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Suadiye Işıklar’da buluşup İskele Sokak’a kadar bayraklarla ve marşlarla Cumhuriyet Yürüyüşü’nü gerçekleştirecek.

DİĞER ETKİNLİKLER

26 Ekim Perşembe

14.00 / Cumhuriyet ve Aydınlanma Semineri / Erenköy Gönüllü Evi

14.00 / Cumhuriyet Bayramı Kutlaması / Rasimpaşa Gönüllü Evi

14.30 / Atatürk’ün Cumhuriyet ve Dünya Ülkeleri İle İlgili Görüşleri / Moda Gönüllü Evi

20.00/ “Benim Adım Zafer” Konseri / Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

28 Ekim Cumartesi

14.00 / “Cumhuriyet ve Kadın” Söyleşisi (Buket Uzuner) / Moda Gönüllü Evi

29 Ekim Pazar

14.00 / Cumhuriyet Bayramı Kutlaması / Bostancı Gönüllü Evi

29 Ekim-11 Kasım 2017

17.00 / Atatürk’ü Anma ve Cumhuriyet Sergisi / Kozyatağı Kültür Merkezi

30 Ekim Pazartesi

20.00 / Moda’nın Renkleri Korosu Cumhuriyet Konseri / Moda Kayıkhane

31 Ekim Salı

15.00 / Bilim Adası Öğrencileri Cumhuriyet Gösterisi / Moda Gönüllü Evi