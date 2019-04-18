Kadıköy çocuklar için bayram yeri

Kadıköy Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için dolu dolu bir program hazırladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kadıköy’ün parkları, sokakları bu yıl da çocuklar için hazırlandı. Kadıköy Belediyesi tarafından hazırlanan, ilçenin farklı noktalarında gerçekleşecek ve her yanı bayram yerine çevirecek etkinliklerin merkezi Selamiçeşme Özgürlük Parkı olacak. Çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekecek etkinlikler herkesin eğlenceli saatler geçirmesini sağlayacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kadıköy Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinlikler şöyle:

BAYRAMA KULAÇ

Kadıköy Belediyesi’nin 23 Nisan etkinliklerinin ilki, geçtiğimiz yıl hizmete açılan ve çocukların çokça rağbet ettiği Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde olacak. Yüzme havuzu öğrencileri bayram şenliğinde kulaç atacak. 21 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayacak yüzme yarışına 6-8 yaş arası çocuklar katılabilecek. 25 metre serbest ve 25 metre sırtüstü iki etapta yapılacak yarışlar sonunda yüzmeyi tamamlayan çocuklara madalyaları verilecek.

23 NİSAN’DA ÇOCUK OLMAK

Bayram etkinliklerinden biri resim sergisi. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi resim bölümü öğrencileri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 99. yılında, Atatürk’ün çocuk sevgisini ve geleceğin çocuklarını “23 Nisan’da Çocuk Olmak” teması altında resmediyor. 23 Nisan’da saat 17.00’de CKM Giriş Kat ve Performans 1 Katı’nda açılacak sergi 30 Nisan’a kadar görülebilecek.

ÖZGÜRLÜK PARKI’NDA GÜN BOYU EĞLENCE

Selamiçeşme Özgürlük Parkı, birbirinden farklı ve renkli etkinlikleriyle 23 Nisan’da İstanbul’un en canlı noktalarından biri olacak. 23 Nisan Salı günü saat 12.30’da Çocuk Sanat Merkezi öğrencilerinin ritim gurubunun karşılama konseriyle başlayacak etkinlikler saat 17.00’ye kadar sürecek. Çocuklar gün boyu karikatürden origamiye, tiyatrodan pantomime, tohum topları atölyesinden bilim atölyesine pek çok etkinliğe katılabilecek.

Hem eğlence hem öğrenmenin olduğu etkinlikler kapsamında Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi tarafından “Empati Sahnesi”, “Gözleri Bağlı Satranç”, “İşaret Dili Atölyesi” ve “Anlat Bakalım” farkındalık atölyeleri düzenlenecek. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı Bak Kadıköy tarafından “Eşini bul, afet çantanı hazırla” etkinliği ile çocuklar hem aileleriyle birlikte güzel vakit geçirecek hem de afet çantası gerekliliğini öğrenecek. Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi’nin “Bitkisel Bitki Resim Atölyesi”, Çevre Müdürlüğü’nün “Tohum Topları Atölyesi”, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün “23 Nisan Bahçesi Bitki Dikimi” etkinliğinin gerçekleşeceği günde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından mini voleybol, “survivor parkuru” gibi spor etkinlikleri de yapılacak.

ÇOCUK MECLİSİ ve ÇOCUK HAKLARI ATÖLYESİ

23 Nisan günü Özgürlük Parkı’nda Çocuk Meclisi temsili olarak çocuk meclisi kuruluyor. Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde yıl boyunca eğitim alan öğrenciler çocuk haklarını konuşmak için mecliste söz alacak.

Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi de Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çocukların anlayabileceği şekilde düzenlenmiş versiyonu dağıtacak ve çocukların en önemli haklarından birisi olan “Katılma Hakkı” çerçevesinde çocuklarla birilikte çocuk hakları konusunda farkındalık sağlamak için, resim, boyama, baskı çalışmaları yapacak.

ŞARKILARLA 23 NİSAN

Özgürlük Parkı’nın gün boyu tam anlamıyla bir bayram yeri olacağı 23 Nisan’da iki de konser var. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Oda Orkestrası, Çocuk Bayramı’na özel hazırladıkları parçaları seslendirecek. Keman, viyola, çello, flüt, obua, saksafon ve vurmalılardan oluşan orkestraya konserde ayrıca ÇSM Çoksesli Çocuk Korosu ve Estryikas d’Estambol Sefarad Çocuk Korosu da eşlik edecek. ÇSM Yıldızlar Dans Topluluğu da sürpriz bir gösteriyle konserde sahne alacak.

Bir diğer konser ise müzik eğitimcisi, çocuk müzik kitapları yazarı, çocuk ozanı Onur Erol konseri olacak.