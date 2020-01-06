Kadıköy CHP’de yeni yönetim belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadıköy İlçe Örgütü’nün kongresi yapıldı. İki adayın sona kaldığı yarışta Ali Narin yeniden CHP Kadıköy İlçe Başkanı seçildi

CHP’nin kongre süreçleri devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce mahalle kongrelerini gerçekleştiren CHP’de sıra ilçelere geldi. Türkiye’nin her yerinde olağan kongreler toplanarak hem yeni yönetimleri belirliyorlar hem de il delegelerini seçiyorlar. Kadıköy’de de 37. Olağan Kadıköy İlçe Kongresi, 5 Ocak Pazar günü Caferağa Spor Salonu’nda gerçekleşti.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy eski belediye başkanları Aykurt Nuhoğlu ve Selami Öztürk, CHP milletvekilleri Ali Şeker, İbrahim Kaboğlu gibi isimlerin katıldığı kongrede 420 delegenin katılımıyla ve blok listeyle yapılan seçimle yeni yönetim belirlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da mesajlarıyla kongreyi selamladı.

Caferağa Spor Salonu’nda yapılan kongrede CHP’li delegeler, mevcut yönetim ve Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ile yola devam etme kararı aldı. Narin ve listesi 420 delege içinden 224 oy alırken, diğer aday Zeynel Alp ve ekibi 121 oyda kaldı.

“İKTİDARA DOĞRU YÜRÜYORUZ”

Ali Narin, oy kullanma işlemi başlamadan önce yaptığı konuşmada salondakilere şöyle seslendi: “Ülkemizin kuruluşu ve kurtuluşunda olduğu gibi dayanışmayı yeniden örgütlemek için, yerelde iktidara gelen partimizin genelde de iktidara gelmesi için adayız. Şunu net görmemiz gerekiyor, şu andaki şartlar bana ve partimize başka şeyler söylemeye başlamıştır. Bizler her zaman sokakta birlikte olduk, çünkü ancak birlikte tamamlayabiliriz. CHP kültürünü kaybetmeme inancındayız. Bizim bu süreçte dağılma, kavga etme lüksümüz yok. Her zamankinden fazla birarada durmalıyız. Çünkü biz artık yoldayız ve iktidara doğru yürüyoruz. Geçtiğimiz iki yılda üç seçim yaşadık, sekiz ayda bir seçim yaşayan örgütüz. 31 Mart’ta sabahlara kadar sandık kapılarında durduk. Bunları unutmamamız gerekiyor. Hepimiz sokaktaydık ve birlikteydik. Bize paylaşım, birliktelik ve yoldaşlık kazandırdı. CHP’nin iktidar yürüyüşünü buradan başlatacağız.”

Diğer başkan adayı Zeynel Alp ise seçim tamamlanmadan önce şu konuşmayı yaptı: “Ben niye aday oldum? Ben 53 yaşındayım, maalesef 53 yıldır CHP’nin tek başına iktidarda olduğunu görmedim. Niye? Şimdiye kadar yapılan her şey tek fonksiyonlu. Herkes bir şeyleri eleştiriyor ama bir şey yapmıyor. Bu ilçe örgütlerinden Türkiye’yi yönetecek isimlerin çıkması lazım. Yöneticilerin notlanması lazım. Biz bunları yapmıyoruz. Biz ilçe başkanlığı seçimini neden tüm üyelerle yapmıyoruz? Örnek vereceğim, Caferağa’da oyların yüzde 50’sini alan, tüm delegelere sahip oldu. Ama ‘AKP, yüzde 40 ile 600 milletvekilini alırsa anti demokratik olur’ diyoruz.”

“GEREĞİNİ YAPMIYORUZ”

Kongreye katılan isimler de gün boyunca kürsüye gelerek konuşma yaptılar. CHP Milletvekili Ali Şeker, “Bu ilçe kongreleri birer fırsat. Eğer biz Kadıköy’ü, İstanbul’u, Ankara’yı kazandıysak laiklik, özgürlük ile kazandık. ‘Biz kazandık’ diyerek devam edemeyiz. Demokrasi bloğunu büyütmemiz gerekiyor. Bizim hedefimiz yüzde 50 de değil, yüzde 99” derken Kaboğlu şöyle konuştu: “Ben de bir Kadıköylü olarak buradayım. TBMM’de dokuz parti var toplam, biz altı parti tek adam rejimine karşı tavır koyuyoruz. Onlar ise üç parti, ‘tek adam rejimi değildir’ diyorlar. Ama esasen yaptıkları tamamen tek adam rejimidir. Biz bunu söylüyoruz ama bunun gereğini yapmıyoruz. Bunu nasıl alaşağı edeceğimizi konuşmuyor, tartışmıyoruz. Çıkış yolu konusunda ciddi sonuçları göstermiyoruz. Kongre süreçlerinde ve sonrasında parti örgütlerimizin bu konularda da tavır koyması ve siyasal olarak yukarıyı zorlaması gerekiyor.”

“KADIKÖY İSTANBUL’U, İSTANBUL TÜRKİYE’Yİ BELİRLER”

Kongrede konuşma yapan isimlerden biri de Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’ydı. Odabaşı, “Öylesine bir yerde değiliz, sıradan bir iş yapmıyoruz. Seçen de seçilen de böylesine kıymetli bir sürecin aktörü. Güçlüyüz, 31 Mart seçimlerinde gösterdiğimiz başarıyı, iktidarın bütün baskısı ve gücüne karşı nasıl bir zafer kazandığımızı hatırlayın. Güçlüyüz çünkü hep birlikteyiz.” dedi.

“Kadıköy İstanbul’u, İstanbul Türkiye’yi belirler” diyen Odabaşı, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Kadıköy’ü tekrar siyasetin belirleyici noktasına getirmek bizlerin borcu. Bunu hep birlikte yapabiliriz. Çünkü biz dostuz, biz büyük bir aileyiz. İstanbul’un en yüksek oyunu alarak zaferde en büyük emeği olan örgütümü yeniden saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu ulu önder Atatürk’ün şu sözlerini de hatırlamakta fayda görüyorum: ‘Birlik ve beraberlik, ölümden başka her şeyi yener”

İlçelerdeki gençlik ve kadın kolları seçimlerinin şubat ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Delegelerin belirlenmesinin ve ilçelerde seçimlerin tamamlanmasının ardından il kongresi gerçekleşecek.