Kadıköy Büyük Cumhuriyet Yürüyüşüne Hazır

Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Bağdat Caddesinde düzenlenecek Cumhuriyet Yürüyüşü ile taçlanacak. Kadıköy Belediyesi Suadiye Işıklar’da saat 19.00’da başlayacak yürüyüş için bütün hazırlıklarını tamamladı.

Cumhuriyet Bayramı Haftası boyunca birçok etkinlik gerçekleştiren Kadıköy Belediyesi 29 Ekim’de yapılacak Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü için bütün hazırlıklarını tamamladı. Bayrak dağıtımı, bando ve Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Anıtı’nda Meşale Yakma töreni ile başlayan etkinlikler 29 Ekim’de Cumhuriyet Yürüyüşü ile taçlanacak.

Bu yıl 24. kez düzenlenecek olan geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü Suadiye Işıklar’da saat 19.00’da başlayacak. Yüz binler, ellerinde Türk Bayrakları, Atatürk Posterleri ve meşalelerle 29 Ekim Cumartesi akşamı Bağdat Caddesi’nde buluşacak.

Cumhuriyet Yürüyüşüne ev sahipliği yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu; “Kadıköy’ün bütün sokaklarında Cumhuriyet coşkusu var. Bağdat caddesinde yaptığımız büyük Cumhuriyet yürüyüşü sadece Kadıköy'ün değil, sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin Cumhuriyete olan inancıdır. Cumhuriyet yürüyüşümüze tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz.” dedi.

Cumhuriyet Yürüyüşü canlı yayın araçları ile takip edilerek dünyanın her yerinden internet ve televizyondan eş zamanlı olarak izlenebilecek. Cumhuriyet Yürüyüşü Bağdat Caddesi İskele Sokak’ta sona erecek.

PROGRAM:

Cumhuriyet Yürüyüşü: 29 Ekim Pazar Saat: 19.00 Yer: Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar