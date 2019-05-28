Kadıköy beş yılını planlıyor

Kadıköy Belediyesi 5 yıllık stratejik plan hazırlıklarına başladı. Kadıköylüler beş yıl sonra nasıl bir Kadıköy'de yaşamak istediklerini tartışacak

Kadıköy Belediyesi, beş yıllık (2020-2024) stratejik planına katkı sağlamak için Kadıköylülerle bir araya gelmeye başladı. Kadıköy’ün geleceğini belirleyecek Stratejik Plan toplantıları, Kent Konseyi Koordinasyonu tarafından mahalle muhtarlarının desteğiyle ve Kadıköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü rehberliğinde yapılıyor.

On farklı bölgede yapılacak toplantılara STK'lar, meslek odaları, üniversiteler ve Kadıköy genelindeki kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılması bekleniyor. Katılımcılara, 5 yıl sonra görmek istedikleri Kadıköy' ün nasıl bir yer olacağına dair fikirleri ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın seçim vaatleri ile ilgili düşünceleri sorulacak.