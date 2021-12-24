Kadıköy Belediyesi’nden Yeni Doğan Destek Paketi

Kadıköy Belediyesi’nin hayata geçirdiği Yeni Doğan Destek Paketi, ihtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan bebeklerinin ilk üç ayında tüm ihtiyaçlarını karşılıyor

Kadıköy Belediyesi, Yeni Doğan Destek Paketi projesiyle ailelere doğum öncesi ve sonrasında psikososyal ve ekonomik desteklerde bulunuyor. Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün meslek elemanları tarafından yerinde incelemelerle tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak paketlerde doğum sonrası ihtiyaç duyulabilecek temel bebek bakım malzemeleri yer alıyor. Tespit edilen bu ailelere hali hazırda sürdürülmekte olan Alışveriş Kartı sosyal destek modeli üzerinden 3 yaşa kadar bebek bezi desteği de devam edecek.

“TOPLUMSAL EŞİTLİK ANLAYIŞI”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı projeye ilişkin şunları söyledi: “Toplumsal eşitliğin sağlanmasına yönelik olarak yerel yönetimlere ait sorumluluklarımızın bilinciyle projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Kamusal hizmet ve politikalarımızda toplumsal eşitlik anlayışı ile hazırladığımız projelerden bir tanesi de Yeni Doğan Destek paketi. Bu projeyle, ihtiyaç sahibi ailelerin Kadıköy nüfusuna katıldığı her bir bebeği, diğer akranlarıyla eşit şartlarda ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Yolumuz iyiliğin, merhametin, bilginin yolu olsun.” dedi.

DESTEK PAKETİNDE NELER VAR?

Yeni Doğan Destek Paketi’nde bebek sırt çantası, hastane çıkış seti, bebek battaniyesi, bebek havlusu, müslin örtü, ağız bezi, bebek çorabı, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek vücut losyonu, pişik kremi, ateş ölçer gibi yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyduğu malzemeler yer alıyor. Pakette aynı zamanda gebelik öncesi dönemden başlayarak çocuğun gelişim dönemlerini ve çocukluktan itibaren başlayan toplumsal cinsiyet rollerini konu alan “Ebeveyn Bilgilendirme Kitapçığı” da bulunuyor. Ailelere psikolojik destek ve çocuk gelişimi eğitimlerinin de verildiği proje kapsamında doğum sonrası 0 – 3 yaş arası bebeklere yönelik erken tanı ve erken müdahalede gelişimsel değerlendirme ve takip desteği de sağlanıyor. Ayrıca doğum sonrası yemek yapamayacak durumda olan aileler için de 40 güne kadar sıcak yemek desteği sağlanıyor.

İhtiyaç sahibi aileler, Yeni Doğan Destek paketinden yararlanmak için Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 0216 349 11 89 – 418 21 75 nolu telefonlarından bilgi alıp, başvuruda bulunabilirler.