Kadıköy Belediyesi’nden yangın bölgesine ikinci destek ekibi

Yangın bölgesine 42 kişilik ekibi ile destek veren Kadıköy Belediyesi, 15 kişilik bir ekip daha gönderdi

Yangının çıktığı ikinci günü afet bölgesine 42 kişilik ekibi 17 araçla yollayan Kadıköy Belediyesi, 15 kişilik ikinci ekibi de dün yolladı. Belediye, ikinci yardım ekibiyle birlikte Kadıköylülerin kendisine ulaştırdığı sağlık malzemesi, yangınla mücadelede kullanılacak araç ve ekipmanları da yangın bölgesine gönderdi.

İLK EKİP YANGININ İKİNCİ GÜNÜ YOLA ÇIKMIŞTI

Kadıköy Belediyesi, yangının çıktığı ikinci günü 42 kişilik personeli 17 araçla yangın bölgesine yollamıştı. Ekip, araçlara yüklenen 1500 battaniye, 1500 koli kıyafet ve oyuncak, 500 adet yorgan, 100 adet yastık, içme suyu, 1500 adet bebek bezini yangın bölgesine götürerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yetkililere teslim etmişti.

42 kişilik personel de yangın bölgelerine dağılarak söndürme ve soğutma çalışmalarına katılmış, veterinerlik ekibi de yangınlardan etkilenen hayvanları tedavi etmeye başlamıştı.

BELEDİYE 57 PERSONELİYLE BÖLGEDE

Böylece Kadıköy Belediyesi tarafından yangınla mücadele etmek için bölgeye gönderilen personel sayısı 57’ye ulaştı.