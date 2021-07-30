Kadıköy Belediyesi’nden yangın bölgelerine destek

Kadıköy Belediyesi, yangınla mücadele eden Mavangat ve Marmaris’e yardım eli uzattı. Arama Kurtarma, Destek Hizmetleri, Veterinerlik, Sosyal Destek ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yangından etkilenenlere yardım eli uzatmak için yola çıktı

Muğla’nın Marmaris ve Antalya’nın Manavgat ilçelerinde farklı noktalarda çıkan yangına müdahale edilirken olumsuz etkilenen bütün canlıların yanında olmak için Kadıköy Belediyesi’nden 17 araç ve 42 kişilik uzman ekip desteğe gitti.

Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy), Destek Hizmetleri, Veterinerlik, Sosyal Destek ve Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü personelleri ilk etapta 1500 battaniye, 1500 koli kıyafet ve oyuncak, 500 adet hiç kullanılmamış yorgan ve 100 adet yastık, içme suyu ve 1500 adet bebek bezi, 17 araç ile dün gece yola çıktı.

Sabah saatlerinde, Manavgat ve Marmaris'e ulaşan yardım konvoyunu uğurlayan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, yaşananlar karşısında duyduğu üzüntüyü dile getirerek şunları söyledi: “Yaşanan felaketler yüreğimizi yakıyor. Bu tahribatın telafisi çok zor. Bütün canlıların yaralarını sarmak ve felaketin daha da büyümemesi için el birliği ile çalışacağız. Tüm canlıların yaşam kaynağı olan ormanlarımıza, geleceğimiz için sahip çıkmak ve Kadıköylülerin dayanışma ruhunu taşımak için arkadaşlarımız felaket bölgesinde çalışmaya gidiyor. Şimdilik acil ihtiyaç kalemlerini tespit ederek, ekiple birlikte gönderdik. Bölgeden gelecek taleplere göre, kampanya düzenleyebiliriz. Biz, Kadıköy olarak, bu felaketin izlerini silmek için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Kadıköy’ün de Kadıköylünün de aklı bütün canlılarda.”

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Manavgat’ta iki gün önce 4 ayrı noktada başlayan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, yangından etkilenen 50 kişinin tedavisi ise sürüyor. Yangın nedeniyle 34 mahalle zarar gördü, çok sayıda yerleşim yeri boşaltıldı. Yangının 1 kilometreye kadar yaklaştığı Manavgat Devlet Hastanesi’nde entübe halindeki 10 hasta tedbir amaçlı başka hastanelere kaldırıldı.

Marmaris'teki yangında da, yardım söndürme ekiplerine destek için giden 25 yaşındaki Şahin Akdemir yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manavgat ve Marmamaris Cumhuriyet başsavcılıkları, her iki yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladılar.

Fotoğraflar: Sosyal Medya