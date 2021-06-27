Kadıköy Belediyesi’nden öğrencilere sınav desteği

Kadıköy Belediyesi, okul önlerinde açtığı standlarda bugün Kadıköy’de sınava giren binlerce öğrenci ve sınavı heyecanla bekleyen velilerine su, şeker ve maske dağıtımı yaptı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 26 Haziran Cumartesi gerçekleşen birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin ardından bugün de Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları gerçekleşti. Sınav heyecanı 81 ilde olduğu gibi Kadıköy’de de yaşandı

SU, ŞEKER VE MASKE DESTEĞİ

Kadıköy Belediyesi, sınava giren öğrenciler ve velilerinin heyecanını paylaşmak ve onlara destek olmak için dün olduğu gibi bugün okul önlerinde açtığı stantlarda su, şeker ve maske dağıtımı yaptı.

Sınav süresi boyunca okul önlerinde çocuklarını bekleyen veliler için de gezici mobil araçlardan çay, limonata ikramında bulundu.

BAŞKAN ODABAŞI BAŞARILAR DİLEDİ

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da sınav öncesi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, öğrencilere sınavda başarılar diledi. Odabaşı paylaşımında şu sözlere yer verdi: “YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diliyorum. İki gün boyunca okulların önlerinde heyecanınızı paylaşacağız. Sınav sürecinde de gürültü sorunu yaşamamanız adına tüm önlemlerimizi aldık. Siz, güzel bir gelecek için sadece sınavınıza odaklanın. Başarılar dilerim.”