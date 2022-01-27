Kadıköy Belediyesi’nden Halk Ekmek büfesi

Kadıköy Belediyesi, artan yoksulluğa karşı bir adım daha attı ve Feneryolu Mahallesi’nde Halk Ekmek büfesi açtı. Başka mahallelerde de açılması gündemde

Artan yoksulluğa karşı Gezici Aşevi’ni hizmete açan, ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kartlara yüklenen parayı yüzde 200 arttıran Kadıköy Belediyesi, bir adım daha atarak vatandaşların ucuz ekmeğe ulaşabilmesi için Halk ekmek büfesi açtı.

Ekonomik kriz ve zamlar vatandaşları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bunun önemli göstergelerinden biri de Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan uzun kuyruklar. Dondurucu soğuğa aldırmadan ucuz ekmeğe ulaşmaya çalışan vatandaşların oluşturduğu kuyruklar, son dönemde yeniden sosyal medyada yer aldı.

3 BİN 25 NOKTAYA EKMEK ULAŞTIRILIYOR

Halk Ekmek, 607 büfeye, 316 bakkala, 1069 markete, 1304 hastane, okul ve çeşitli kamu kuruluşlarına hizmet veriyor. Her gün toplam 3 bin 25 noktaya ekmek ulaştırılıyor.

Maliyetler de geçen yıllara göre arttı. Bir çuval un 2019’da 85 lirayken şu anda 300 TL’ye ulaşmış durumda. 2021’in Temmuz ayında 152 lirayken bu fiyata yükseldi. Dağıtımdaki en önemli giderlerden biri ise mazot. Mazot fiyatı 7 ayda yüzde 90 artmış durumda.

10 OCAK’TA AÇILDI

Kadıköy Belediyesi de artan yoksulluğa karşı temel ihtiyaç maddesi olan ekmeğe daha ucuza ulaşılması için bir adım atarak, Feneryolu Mahallesi’nde bulunan Atıksız Yaşam Pazarı’ndaki bir dükkanı Halk Ekmek büfesine dönüştürdü.

İBB ile bir sözleşme imzalandı ve Kadıköy Belediyesi mülkiyetindeki dükkan, büfeye dönüştürüldü. 10 Ocak’ta açılan Halk Ekmek büfesinde çalışan Mustafa Gümüş, günlük 400 adet somun ekmeğin, bine yakın diğer ürünlerin satıldığını söylüyor. Gümüş’e göre talep giderek artacak.

“HEM UCUZ HEM KALİTELİ”

Normalde somun ekmek İstanbul’da 3,50 TL’den satılırken, halk ekmek büfelerinde 1,25 TL’den satılıyor. Kasdaş Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Varol da Kadıköy Belediyesi olarak büfenin açılmasının nedeninin ekonomik kriz olduğunu söyledi. Bunu, vatandaşa götürülen bir sosyal hizmet olarak değerlendiren Varol, “Asla kar amacı gütmüyoruz burada. İBB de bunu kar amaçlı yapmıyor. Kadıköy Belediyesi de kar amacıyla yapmıyor. Feneryolu’nda ekonomik seviyesi yüksek insanlar yaşadığı gibi bir o kadar da ekonomik seviyesi orta insanlar da yaşıyor. Bu mahalleye yakın bir halk ekmek büfesi yoktu. Böyle bir ihtiyaç vardı ve biz de bu ihtiyacı karşılamak için bu dükkanı halkın hizmetine sunduk. Hem de halk ekmek ürünleri kaliteli. Organik ekmek dışarıda 20-25 lirayken bizde 8,5 lira. Hem ucuz hem de kaliteli. Güvenli yerden ekmeğini alıyor. Bunu sosyal hizmet olarak gördük.”

FARKLI MAHALLELERDE AÇILABİLİR

“Benim bildiğim, sadece Kadıköy Belediyesi yerini halk ekmeğe tahsis etti” diyen Varol, “Belediyemiz, kar gütmeyen, sosyal amaçlı bir hizmete öncülük ediyor” diye konuştu. Kadıköy Belediyesi diğer mahallelerde de halk ekmek büfeleri açmayı, kendi mülkiyetindeki dükkanların bazılarını dönüştürmeyi hedefliyor.

İstanbul Halk Ekmek Müdürü Okan Gedik, yeni açılacak Hadımköy Fabrikası’nda gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, “Hayat pahalılığının artmasıyla halk ucuz ekmeğe yoğun talep gösterdi. Aralık ayında talep 1 milyon 913 bine kadar çıktı” demişti.