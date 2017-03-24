Kadıköy Belediyesi ve KİHEP protokol imzaladı

Kadıköy Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kadıköy Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) arasında iş birliği protokolü imzalandı. 22 Mart Çarşamba Kadıköy Belediyesi’nde düzenlenen protokol törenine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, KİHEP Sorumlusu Duygu Şahin, KİHEP Koordinatörü Zelal Ayman, KİHEP Danışmanı Emine Gülşah Seral ve Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürü Duygu Adıgüzel ve eğitici eğitimi alan uzman kadın personeller katıldı.

Protokol, Kadıköy Belediyesi Meclisi’nin 8 Mart Çarşamba günkü oturumunda oy çokluğu ile kabul edilmişti. Kadıköy Belediyesi İstanbul’da protokole imza atan ilk belediye oldu. İmzalanan protokol ile kadınların, kadının insan haklarına ilişkin eleştirel bir bilinç kazanmaları ve haklarını yaşama geçirme becerilerini edinmeleri hedefleniyor. Bununlar beraber Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Toplumsal Eşitlik Birimi işbirliğinde yürütülecek eğitim çalışmaları ile yılda en az 150 Kadıköylü kadına ulaşılması hedefleniyor.