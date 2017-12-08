Haftalık Bağımsız Gazete 08 Aralık 2017
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KADIKÖY BELEDİYESİ'NDEN UÇAKLA CENAZE NAKİL HİZMETİ

Kadıköy Belediyesi, Türk Hava Yolları (THY) ile Hava Yoluyla Cenaze Taşıma Hizmeti Protokolü imzaladı. 

KADIKÖY BELEDİYESİ'NDEN UÇAKLA CENAZE NAKİL HİZMETİ
GazeteKadıköy

Berkay YALAZ

Kadıköy Belediyesi, cenaze nakil işlemlerini ücretsiz olarak karayolu ile gerçekleştiriyordu. Artık  Kadıköy'de THY uçaklarıyla ücretsiz cenaze nakil hizmeti verilecek. Bu protokol İstanbul'da ilk olarak Kadıköy Belediyesi ile imzalandı.

Kadıköy Belediyesi ile Türk Hava Yolları'nın Cenaze Taşıma Hizmetinden  yakınını kaybetmiş yurttaşların cenazeleri, Kadıköy Belediyesi'nin cenaze nakil aracı ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Atatürk Havalimanı'na  götürülüp Türkiye'nin tüm iç hat uçuş noktalarına ücretsiz olarak cenaze nakil işlemi yapılıyor. Söz konusu protokole göre, cenazeye refakat etmek isteyen 2 kişi için de THY yüzde 25 indirim sağlıyor.

Kadıköy Belediyesi, hava yoluyla cenaze nakil hizmeti ile yakınını kaybetmiş Kadıköylülerin daha hızlı cenazelerinin defin işlemlerini gerçekleştirmesini amaçlıyor. 

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