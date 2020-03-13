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Kadıköy Belediyesi'nden mobil araçlarla hizmet

Kadıköy Belediyesi, korona virüsü nedeniyle belediye hizmetlerini mahallelere taşıyor

Kadıköy Belediyesi'nden mobil araçlarla hizmet
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yurttaşların toplu alanlarda olmasını engellemek, toplu taşıma araçlarını en az şekilde kullanmasını sağlamak için 4 mobil araç devreye girdi. Her gün farklı mahallelerde, merkezi bir alanda konuşlanacak araçlardan, belediyeye gelmeden bütün belediye hizmetleri verilebilecek.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 4 araçla mobil belediye çalışmalarını başlatacaklarını, yurttaşların belediye hizmetlerine belediyeye gelmeden kendi mahallelerinde ulaşabileceklerini söyledi.

Ayrıca yine belediye hizmet binasındaki yurttaş yoğunluğunu azaltmak amacıyla belediye dış birimleri de etkin bir şekilde kullanılacak. Toplu olarak çalışmaların yürütüldüğü TESAK, IDEA, Acıbadem Spor Kompleksi, Alzheimer Merkezi, Sosyal Yaşam Merkezi gibi üniteler de geçici süre kapatıldı. 

Etiketler; #Kadıköy Belediyesi #mobil hizmet #korona virüsü
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