Kadıköy Belediyesi'nden Kanal İstanbul itirazları için ulaşım desteği

Kadıköy Belediyesi, yurttaşların Kanal İstanbul Projesi ile ilgili itirazları için Perşembe ve Cuma günleri araç kaldıracak

Kadıköy Belediyesi, yurttaşların Kanal İstanbul Projesi ile ilgili görüş ve itirazlarını iletebilmeleri için, Perşembe ve Cuma günleri, Kadıköy’ün belirli noktalarından her saat başı, Ataşehir’de bulunan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne araç kaldırıyor.

“Kanal İstanbul” projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu önceki gün askıya çıkarıldı. Kanal İstanbul'un ÇED raporu 10 gün boyunca halkın görüş ve önerileri için askıda kalacak. Bu 10 günlük süre zarfında, “Kanal İstanbul” projesine itirazı olan yurttaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na veya illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edebilirler. Kadıköy Belediyesi, itiraz dilekçelerini vermek ve görüşlerini iletmek isteyen yurttaşları Anadolu yakasındaki Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün bulunduğu Ataşehir’e taşıyacak. Perşembe ve Cuma günleri saat 09:00-16:00 arasında, her saat başı, Kadıköy’ün belirli noktalarından araçlar kalkacak.

Araç kalkış noktaları:

Kadıköy Evlendirme Dairesi önü

Bostancı Vapur İskelesi

Şaşkınbakkal Işıklar

Göztepe Işıklar