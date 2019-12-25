Haftalık Bağımsız Gazete 25 Aralık 2019
Kültür Sanat
İstanbul'un sinemaları
İstanbul'un sinemaları
Sağlık
Torun beklerken eğitim aldılar
Torun beklerken eğitim aldılar
Çevre
Ağaçlar budanıyor
Ağaçlar budanıyor
Yaşam
“Dünya adil bir yer değil”
“Dünya adil bir yer değil”

Kadıköy Belediyesi'nden Kanal İstanbul itirazları için ulaşım desteği

Kadıköy Belediyesi, yurttaşların Kanal İstanbul Projesi ile ilgili itirazları için Perşembe ve Cuma günleri araç kaldıracak

Kadıköy Belediyesi'nden Kanal İstanbul itirazları için ulaşım desteği
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi, yurttaşların Kanal İstanbul Projesi ile ilgili görüş ve itirazlarını iletebilmeleri için, Perşembe ve Cuma günleri, Kadıköy’ün belirli noktalarından her saat başı, Ataşehir’de bulunan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne araç kaldırıyor.

“Kanal İstanbul” projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu önceki gün askıya çıkarıldı. Kanal İstanbul'un ÇED raporu 10 gün boyunca halkın görüş ve önerileri için askıda kalacak. Bu 10 günlük süre zarfında, “Kanal İstanbul” projesine itirazı olan yurttaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na veya illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edebilirler. Kadıköy Belediyesi, itiraz dilekçelerini vermek ve görüşlerini iletmek isteyen yurttaşları Anadolu yakasındaki Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün bulunduğu Ataşehir’e taşıyacak.  Perşembe ve Cuma günleri saat 09:00-16:00 arasında, her saat başı, Kadıköy’ün belirli noktalarından araçlar kalkacak.

Araç kalkış noktaları:
Kadıköy Evlendirme Dairesi önü
Bostancı Vapur İskelesi
Şaşkınbakkal Işıklar
Göztepe Işıklar

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.