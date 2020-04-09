Kadıköy Belediyesi'nden hijyen paketi

Kadıköy Belediyesi, yurttaşlar için hijyen paketi dağıtımına başlarken zabıta da çarşı-pazar kontrollerine devam ediyor

Kadıköy Belediyesi yeni korona virüsünden korunmak için içinde sabun, maske, dezenfektan, kremden oluşan bin adet hijyen paketi dağıttı. Vatandaşlar ve muhtarlıklara dağıtılan hijyen paketinin dağıtımına devam ediliyor.

Belediye ayrıca semt pazarlarındaki sosyal mesafe uygulaması ve hijyen kurallarını denetlemeye devam ediyor. Kadıköy Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri pazar girişlerine el dezenfektanları yerleştirdi.

Pazar giriş noktalarında maske dağıtan zabıta ekipleri, maske kullanmayan pazar esnafı ve vatandaşları uyarıyor.

Öte yandan, pazarda yiyeceklerin tek tek seçilmemesi ve teması en aza indirecek şekilde alışveriş yapılması konusunda uyarıcı yazılar dağıtıldı.