Haftalık Bağımsız Gazete 11 Nisan 2019
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Kadıköy Belediyesi'nde devir-teslim yarın!

31 Mart seçimleriyle Kadıköy'ün yeni başkanı seçilen Şerdil Dara Odabaşı yarın mazbatasını alarak göreve başlayacak

Kadıköy Belediyesi'nde devir-teslim yarın!
GazeteKadıköy


Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu görevini, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kadıköy’de yüzde 65,99 oy oranı ile Kadıköy Belediye Başkanı seçilen Şerdil Dara Odabaşı’na devrediyor.

Odabaşı 12 Nisan Cuma saat 9.30'da Kadıköy İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alacak. Sonrasında rıhtımdaki Atatürk Heykeli'ne çelenk koyacak olan Başkan Odabaşı ve beraberindekiler, Kadıköy Belediyesi'ne geçecek.
 
Kadıköy Belediyesi'ndeki devir-teslim töreni ise 11.00'de başlayacak. 2014 yılından beri Kadıköy Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Aykurt Nuhoğlu, törenle görevi Avukat Şerdil Dara Odabaşı’na devredecek. 

Etiketler; #mazbata #devir teslim #aykurt nuhoğlu #Şerdil Dara Odabaşı
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