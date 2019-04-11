Kadıköy Belediyesi'nde devir-teslim bugün!

31 Mart seçimleriyle Kadıköy'ün yeni başkanı seçilen Şerdil Dara Odabaşı bugün (Cuma) mazbatasını alarak göreve başlayacak

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu görevini, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kadıköy’de yüzde 65,99 oy oranı ile Kadıköy Belediye Başkanı seçilen Şerdil Dara Odabaşı’na devrediyor.

Odabaşı 12 Nisan Cuma saat 9.30'da Kadıköy İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alacak. Sonrasında rıhtımdaki Atatürk Heykeli'ne çelenk koyacak olan Başkan Odabaşı ve beraberindekiler, Kadıköy Belediyesi'ne geçecek.



Kadıköy Belediyesi'ndeki devir-teslim töreni ise 11.00'de başlayacak. 2014 yılından beri Kadıköy Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Aykurt Nuhoğlu, törenle görevi Avukat Şerdil Dara Odabaşı’na devredecek.