Haftalık Bağımsız Gazete 08 Nisan 2020
Kültür Sanat
Defolara karşı komedyen
Defolara karşı komedyen
Gündem
Korona, Çin ve nefret...
Korona, Çin ve nefret...
Kültür Sanat
Kitaplarda ölümlü dünya
Kitaplarda ölümlü dünya
Sağlık
Kilo artışına dikkat!
Kilo artışına dikkat!

Kadıköy Belediyesi meclis toplantıları ertelendi

Korona virüsü salgını nedeniyle Kadıköy Belediye Meclisi’nin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantıları ertelendi

Kadıköy Belediyesi meclis toplantıları ertelendi
GazeteKadıköy

İçişleri Bakanlığı, korona virüsü tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine ek bir genelge gönderdi. 26 Mart tarihli genelgede salgının bir an önce engellenmesi amacıyla büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin çalışmalarına yönelik bazı tedbirler alınmasının gerekli görüldüğü belirtildi. Bu kapsamda valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istendi.

Bakanlık ayrıca mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuat çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirler alındıktan sonra izin verilmesini istedi. 

Kadıköy Belediyesi de İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca meclis toplantılarını erteledi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı imzalı duyuruda  “İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili yazıları gereği Kadıköy Belediye Meclisi’nin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları ertelenmiştir” denildi.

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.