Kadıköy Belediyesi meclis toplantıları ertelendi

Korona virüsü salgını nedeniyle Kadıköy Belediye Meclisi’nin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantıları ertelendi

İçişleri Bakanlığı, korona virüsü tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine ek bir genelge gönderdi. 26 Mart tarihli genelgede salgının bir an önce engellenmesi amacıyla büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin çalışmalarına yönelik bazı tedbirler alınmasının gerekli görüldüğü belirtildi. Bu kapsamda valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istendi.

Bakanlık ayrıca mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuat çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirler alındıktan sonra izin verilmesini istedi.

Kadıköy Belediyesi de İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca meclis toplantılarını erteledi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı imzalı duyuruda “İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili yazıları gereği Kadıköy Belediye Meclisi’nin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları ertelenmiştir” denildi.