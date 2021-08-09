Kadıköy Belediyesi ekipleri döndü

Güney illerindeki yangın bölgelerinde 66 personel ile söndürme, soğutma, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi ekipleri, yangının kontrol altına alınması ile döndü

Kadıköy Belediyesi, 28 Temmuz Çarşamba günü başlayan yangından bir gün sonra 17 araçla 42 kişilik bir arama kurtarma ve sağlık ekibi yolladı.

Kadıköy Belediyesi ekipleri, 1500 battaniye, 1500 koli kıyafet, oyuncak, 500 adet yorgan, 100 adet yastık, içme suyu, 1500 adet bebek bezi yüklü 17 araçla 29 Temmuz akşamı yola çıktı, 29 Temmuz sabahı 10.30 sıralarında Marmaris’e vardı.

Ekipler, Marmaris, Köyceğiz, Manavgat, Milas ve Bodrum’da arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde bulundu, veterinerlik hizmeti verdi, sağlık hizmeti sundu.

İKİ KEZ EK DESTEK EKİBİ YOLLANDI

Belediye, yangınların bir türlü kontrol altına alınmaması üzerine iki ekip daha yollayarak arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılan personel sayısını 66’ya çıkardı. Ek ekiplerle yangınla mücadelede kullanılan ihtiyaç malzemeleri ile birlikte bir ambulans ve sağlık malzemeleri de gönderildi.

Geçtiğimiz hafta sonu yangınların kontrol altına alınması ile 10 gündür bölgede bulunan personel de geri döndü.

OKTAY’DAN ODABAŞI’NA TEŞEKKÜR

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 8 Ağustos Pazar günü paylaştığı tweet ile yangın bölgesine arama kurtarma ekibi gönderen, yolladığı iş makinaları ile yangına karşı büyük bir mücadele veren Kadıköy Belediyesi ekibini yolcu ettikleri bilgisini paylaştı. Tweetine Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı etiketleyen Oktay, “Yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz” dedi.

Oktay’ın tweetini yanıtlayan Odabaşı, misafirperverlikleri için teşekkür ederek, “Dayanışma ile tüm yaralarımızı saracağız” dedi.

Marmaris Belediyesi de Kadıköy Belediyesi’ni etiketlediği bir tweet ile yardımlar için teşekkür etti.