Kadıköy Belediyesi ekipleri bugün de arıları yanmaktan kurtardı

Yangın bölgesinde bölgesinde bulunan muhabirimiz Gökçe Uygun, Kadıköy Belediyesi ekiplerine dahil olan skolyoz hastası 40 kiloluk Türkan Ceylan'ın, alevler içinde kalan arıları kurtarmak için 20 kiloluk suları sırtında taşıdığına tanıklık etti

Yangın bölgesinde Kadıköy Belediyesi yardım ekipleri ile birlikte hareket eden muhabirimiz Gökçe Uygun, bugün de Marmaris ve Bodrum izlenimlerini kaleme aldı.

Fotoğraflar: Gökçe UYGUN

İlk gün ulaştıkları Manavgat’ta Kadıköy Belediyesi’nin 42 personelden oluşan ekibi farklı yerlerde yangına müdahale etmek için farklı bölgelere dağıldı. Ben ise veteriner hekim Hakan Dinçer ile birlikte Manavgat’ta yangından etkilenen hayvanların bulunduğu bir çiftliğe gittim.

Hakan Dinçer burada memeleri yanan ve ayakları zarar gören inekleri tedavi ettikten sonra bir başka yangın bö lgesi olan Muğla’nın Köyceğiz ilçesine gitmek için oradan ayrıldık.

BARINAK MELEĞİ KADIKÖY EKİBİNE DAHİL OLDU

Burada bize İnstagram fenomeni Türkan Ceylan da dahil oldu. Hayvanlar için verdiği mücadele ile tanınan Ceylan’ın Barınak Meleği isimli İnstagram sayfası bulunuyor.

BELEDİYEDEN KEDİLERE 150 KİLO MAMA

Köyceğiz’den de yangının etkilediği bir başka bölge olan Marmaris’e geçtik. Marmaris Turunçlar’da İngiliz vatandaşı Lea Butt’a ait İngiliz Kedi Evi olarak bilinen yerdeki kedilerin mamasız kaldığını öğrendik. İngiliz Kedi Evi’ne Kadıköy Belediyesi tarafından tedarik edilen 150 kilo kuru kedi maması ve tıbbi malzeme götürdük.

Yangın nedeni ile Marmaris ve Turunç arasında karayolu bağlantısının kesildiği için kaldığımız Marmaris Grand Yazıcı otelinin yetkilisi bizi özel sürat teknesi ile gece yarısı Turunç’a gitmemizi sağladı. Orada yangın nedeni ile elektrik yoktu. 150 kilo kuru mama ve tıbbi malzemeyi Lea Butt’a teslim ettikten sonra Marmaris’e geri döndük.

Bugün de Bodrum’a geçtik. Bodrum Çökertme’de Bozalan mevkii var. Orada yanan arı kovanlarına suyla müdahale ederek söndürdük.

Türkan Ceylan Skolyoz hastası. Topu topu 40 kilo. Ağırlığının yarısı suları sırtında taşıyarak kovanları söndürmemize yardım etti. Hastalığı nedeniyle aslında o kadar suyu taşıyamaz ama can havliyle bunu yaptı.