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Kadıköy Belediyesi ekibi yanan eşeği tedavi etti

GazeteKadıköy muhabiri Gökçe Uygun’un da aralarında bulunduğu Kadıköy Belediyesi Veterinerlik ekibi, bugün Bodrum’da yangından etkilenen bir eşeğin tedavisini gerçekleştirdi.

Kadıköy Belediyesi ekibi yanan eşeği tedavi etti
GazeteKadıköy

 Günlerdir yangın bölgelerinde bulunan Kadıköy Belediyesi ekipleri, soğutma, kurtarma ve sağlık gibi yardım faaliyetlerine devam ediyor. Bugün de yangında yaralanan bir eşeğin tedavisini gerçekleştirdiler

Haber – Fotoğraf: Gökçe UYGUN

Günlerdir yangın bölgesinde bulunan Kadıköy Belediyesi ekipleri, soğutma, kurtarma ve sağlık gibi yardım faaliyetlerine devam ediyor. 

Belediyenin veterinerlik ekibi, bugün Bodrum Mazi İnceyalı bölgesinde yanan bir eşeğin tedavisini gerçekleştirdi.

İPİNİ KOPARARAK YANGINDAN KURTULDU

Meydanda bağlı bulunan eşeğin, alevlerin etrafını sarması ile ipini kopararak kendini kurtarmayı başardığı öğrenildi. Kendi çabası ile yangından kurtulan eşeğe ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine giden Kadıköy Belediyesi Veteriner hekimi Hakan Dinçer ve Barınak Meleği isimli sosyal medya hesabı ile tanınan Türkan Ceylan yaptı. 

DİREĞE BAĞLANAN SERUMLA TEDAVİ

Dinçer ve Ceylan, bir direğe bağladıkları serum ile ilk müdahaleyi yaptılar, yaralarını tedavi ettiler. 

PETBULANCE İLE BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Ağır yaralanan eşek, Bodrum Belediyesi tarafından gönderilen Petbulance (sokak hayvanları ambulansı) ile Bodrum Belediyesi geçici hayvan barınağına götürüldü.

Etiketler; #kadıköy belediyesi ekipleri #yangınla mücadele #yangın #eşek #tedavi #veterinerlik ekibi #gökçe uygun #bodrum
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