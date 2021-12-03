Kadıköy Belediyesi ECCAR Yönetim Kurulu’na seçildi

Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı’nın (ECCAR) Fransa’da gerçekleşen Genel Kurulu’nda, Kadıköy Belediyesi oy birliğiyle yönetim kurulu üyeliğine seçildi

Kadıköy Belediyesi, UNESCO tarafından kentlerin ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele politikalarını iyileştirmek amacıyla kurulan Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı’na 2019 yılında katılmıştı.

KADIKÖY BELEDİYESİ OY BİRLİĞİ İLE YÖNETİME SEÇİLDİ

ECCAR’ın son genel kurulu, 2-3 Aralık 2021 tarihinde Fransa’da yapıldı. Genel kurulun ikinci gününde, 4 yıl görev yapacak yeni yönetim kurulunun seçimi yapıldı. Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı tarafından genel kurulda temsil edilen Kadıköy Belediyesi, oy birliği ile yeni yönetim kuruluna seçildi.

Dün de genel kurula hitaben bir konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, yeni yönetime seçildikleri için memnuniyet duyduğunu söyledi.

“BU AĞA KAKTI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Odabaşı, bu karardan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

“Kadıköy Belediyesi olarak, her türlü ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelede beraber yol yürümekten onur duyduğumuz Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı’nın bugün yönetim kurulu üyeliğine oy birliği ile seçildik. Dünyaya benzer yerlerden baktığımız ve benzer değer yargılarına sahip olduğumuz kurumları birleştiren ve bir araya getiren ECCAR’ın yönetim kuruluna seçilmiş olmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. 2019’da bu ağa katılarak, ırkçılıkla mücadelede ürettiğimiz yaratıcı çözümleri ve bu konuda geliştirdiğimiz projelerimizi uluslararası standartlara taşımayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz bu yolda bu ağa katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

AYRIMCILIĞA UĞRAYANLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN KURULDU

Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı (ECCAR), UNESCO tarafından 2004 yılında kentlerin ırkçılık, ayrımcılık ve zenofobi (yabancı düşmanlığı) ile mücadele politikalarını iyileştirmek amacıyla şehirlerin tecrübelerini paylaştığı bir ağ oluşturmak üzere kuruldu. ECCAR, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kültürlerarası Aksiyon İçin Birlik (UNITED), Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (European Union Agency for Fundamental Rights-FRA) gibi çeşitli uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yürütüyor. Ağ, şehir hayatında ayrımcılığa uğrayan grupların yerel yönetimler tarafından güçlendirilmesini ve şehirlerin birbirlerinin tecrübelerinden faydalanmalarını amaçlıyor.