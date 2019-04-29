Haftalık Bağımsız Gazete 29 Nisan 2019
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Kadıköy Belediyesi denizdeki turuncu görünüme ilişkin açıklama yaptı

Kadıköy Belediyesi, Fenerbahçe sahilinde görülen renk değişikliği ile ilgili açıklama yaptı

Kadıköy Belediyesi denizdeki turuncu görünüme ilişkin açıklama yaptı
GazeteKadıköy

Büyükçekmece ve Silivri’den sonra Kadıköy'de de deniz turuncu renge büründü.

Fenerbahçe  sahilinde görülen renk değişikliği ile ilgili Kadıköy Belediyesi bir açıklama yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bugün denizlerimizde görülen renk değişkenliği, bilimsel olarak "Alg Patlaması" olarak değerlendirilmektedir.

Alg Patlaması; sucul ekosistemlerde bir veya birkaç alg (fitoplankton) türünün, besin maddelerinin ortamdaki yoğunluklarının artmasına bağlı olarak popülasyonlarının artması sonucunda sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölerek su yüzeyini kırmızı veya kahverengi bir görünüme sokmasından kaynaklanır.

Alg patlaması yöresel ve mevsimsel olup; mayıs, haziran aylarında deniz suyu sıcaklıklarının artmasından kaynaklı, genellikle az derin sahil sularında, iç deniz, körfezler, göller ve nehir ağzına yakın yerlerde yoğun görülebilmektedir.

Ancak yine de müdürlüğümüz konuyla ilgili detaylı çalışma başlatmış olup, numuneler alınmıştır.

Konuyla ilgili geniş açıklama yapılacak tetkik sonucu paylaşılacaktır.

Saygılarımızla”

Etiketler; #turuncu deniz
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