Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi faaliyete geçti

Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi ilk toplantısını 5-9 Nisan arasında gerçekleştirdi. Sosyal Hizmet Uzmanı Berna Baklacı, meclisin nasıl çalışacağını gazetemize anlattı

Kadıköy’de ikamet eden 9-13 yaş aralığındaki tüm çocukların katılımına açık olan Çocuk Meclisi çalışmalarına başladı. Kentte yaşayan çocukları cinsiyet, dil, din, ırk, kültür, sınıf ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil eden, çocukların demokratik sesini duyurduğu meclis için 2021 yılı kayıtları alındı.

Sosyal Hizmet Uzmanı Berna Baklacı, Çocuk Meclisi’ni şöyle açıklıyor: “Çocukların hak temelli hizmetlerin oluşumuna katılımından yola çıkılarak oluşturulan Çocuk Meclisi; Kadıköy Belediyesi sınırları içinde yaşayan çocukların toplumsal eşitlik perspektifinden toplumsal değerlerini ve farkındalıklarını, çevreye karşı duyarlılıklarını geliştirmeyi, toplumsal hayatta söz sahibi olmaları için gerekli çalışmalara öncülük etmeyi, kente dair sorunlarından yola çıkarak taleplerini belirlemeyi, taleplerinin yetkili birimlere ulaştırılmasını sağlamayı, çözümlerinde aktif rol almalarını ve demokratik hayata katılımlarını desteklemeyi, insan haklarına, özgürlüklere ve farklılıklara saygılı, üretken bireyler olmasını amaçlamaktadır.”

PANDEMİ NEDENİYLE ÇEVRİMİÇİ BULUŞMALAR

Pandemi koşulları ve kısıtlamalar nedeniyle meclis buluşmalarının çevrimiçi gerçekleştiğini söyleyen Baklacı, “Ancak bu çalışma çocukların etkileşimi ve birlikte çalışması ile var olabilecek bir çalışma. Pandeminin risklerinin azalması ya da ortadan kalkması ile çocukların yan yana gelerek meclis çalışmasını yapması gerekmektedir. Her şeyin normale dönmesi ve yüz yüze yapılacak çalışmaların sağlık açısından risk oluşturmaması halinde çocuk meclisinin iki ayda bir toplanması öngörülmektedir” diye konuştu.

“21 mahalleden gönüllülük esası ile bu çalışmada yer almak isteyen tüm çocuklar bu çalışmada yer alabilir” diyen Baklacı, bu seneki başvuruların 25-31 Mart arasında alındığını söyledi.

TALEPLER, MÜDÜRLÜKLERE İLETİLECEK

Çocuk Meclisi, çalışma gruplarında önerilen, teklif edilen tüm konular belediyenin ilgili müdürlüklerine de iletilecek ve takibi yapılacak.

Yaş gruplarına göre ilk atölyeler ise 5-9 Nisan arasında çevrimiçi olarak yapıldı. Baklacı, ilk buluşmalarda, çocuk hakları ve çocukların maruz kaldıkları hak ihlalleri üzerine konuşulduğunu aktardı ve “Bir yandan da çocukların meclis çalışmasını başlatabilmesi için çocukların birbirini tanıması, bir araya gelmesi gerekiyor. Bütün çocukların dahil olduğu bir buluşmanın tarihi, pandemi nedeni ile ne yazık ki belli değil. Covid-19 pandemisinin kısıtlamalarından ve risklerinden dolayı süreci şu an çevrimiçi ilerletmeyi planlıyoruz.” dedi.

“Çocukların seslerini duyurabildiği bu tarz çalışmalar hak temelli hizmetleri beslemekte, kenti çocukların gözünden değerlendirebilmeyi sağlamakta” diyen Baklacı şöyle devam etti: “Ebeveynler ne yazık ki kendi isteklerini çocuklarının istekleri gibi iletebiliyorlar. Önemli olan çocukların ne istediği, neler hissettiğidir. Sadece ebeveynler değil biz yetişkinler çoğu zaman çocukları duymuyoruz, anlamıyoruz ya da onların gözünden bakamıyoruz. Çocuk Meclisi çalışması çocukların kendilerini ifade etmelerine destek olacak ve karar alma süreçlerine dahil olmalarını sağlayacak.”

KADIKÖY’ÜN FARKI

Kadıköy Belediyesi’nin Çocuk Meclisi diğer belediyelerin yaptıklarından farklı. Baklacı, bu farkı şöyle anlatıyor: “Pek çok belediyede çocuk meclisi var ancak çocuk meclisi olan çoğu belediye bu çalışmayı etkinlik temelli kurgulamış durumda. Oysa ki bu çalışma, çocuk hakları temelinde çocukların karar alma süreçlerine dahil olduğu, katılım haklarını kullandığı bir çalışma. Biz çocuk meclisi çalışmasında çocukların meclisini kurmasında ve çalışmasında kolaylaştırıcılık yapmaya çalışacağız. Elbette bazı etkinliklerde de bir araya geleceğiz ama temel hedefimiz çocukların kente dair alınan kararlarda seslerinin duyulduğu demokratik bir ortam oluşmasını sağlamak.”