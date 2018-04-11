Kadıköy Belediyesi 34. yaşını kutladı

Kadıköy Belediyesi 34. kuruluş yıldönümünü Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Moğollar ve Hayko Cepkin’in sahne aldığı bir programla kutladı

Kadıköy Belediyesi 34’üncü kuruluş yıl dönümünü Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlediği kutladı. Kadıköy Belediyesi çalışanları ve Kadıköylülerin katıldığı gecenin yıldızları Kadıköy Belediyesi çalışanları oldu. Gecenin özel konukları ise bu yıl 50’inci yılını kutlayan Moğollar grubu ve onlarla aynı sahneyi paylaşan Hayko Cepkin’di.

KILÇDAROĞLU’NDAN TEBRİK MESAJI

Kadıköy Belediyesi çalışanları ve Kadıköylülerin katıldığı gecede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdıroğlu’nun kutlama mesajı okundu. Kılıçdaroğlu mesajında: “Kadıköylü vatandaşlarımıza, artarak devam edeceğine inandığım hizmetler için Kadıköy Belediyesi’ne, çalışmalarında emeğini esirgemeyen ekip arkadaşlarına başarılar dilerim. Bu vesile ile geceye katılan Kadıköylülere ve bu güzel birlikteliği paylaşan konuklara, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.” sözlerine yer verdi.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI SAHNE ALDI

Gecenin en neşeli anları, belediye birimlerinin kendi aralarında düzenlediği skeç yarışması oldu. Farklı müdürlüklerde görev yapan belediye çalışanlarının gündelik hayata, belediyenin işleyişine yönelik esprili dille kaleme aldıkları skeçler yine çalışanlar tarafından canlandırılmıştı. Belediye çalışanları ve Kadıköy Tiyatrolar Platformu’nun değerlendirmesi ile sonuçlanan yarışmanın birincisi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü oldu. Birinci olan müdürlük çalışanlarına Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu tarafından plaket takdim edildi. Gecede, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanlarının düzenlediği perküsyon gösterisi de büyük beğeni topladı.

NUHOĞLU: İYİ BİR EKİBİZ

Geceye ev sahipliği yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ilçede göreve geldikleri günden bugüne kadar yaptıkları projelerden söz etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Kadıköy Belediyesi çalışanları hep birlikte iyi bir ekibiz. 4 yıl önce göreve başladığımızda 30’uncu yılımızı kutlamıştık. O günden bugüne geçen 4 yıl boyunca Kadıköy’ün ve birlikte çalışmanın verdiği duygu, sevgi, barış, içtenlik ile birçok proje gerçekleştirdik. Yüzlerce sanatçısı, müzisyeni, tiyatrosu, öğretmeni, akademisyeni kısaca her meslekten insanın olduğu ve en üst seviyede Türkiye’ye hizmet ettiği bir ilçede yaşıyoruz. Yani kısacası sadece Kadıköy’e, İstanbul’a değil Türkiye’ye hitap eden bir ilçede yaşıyoruz. Bu ilçede vatandaşlara hizmet etmek ve onlarla birlikte projeler yapmak hem çok kolay hem de çok zor. Biz zordan başladık. Herkesin düşüncesini ve katkısını alarak bütün projelerimizi hayata geçirdik ve yapmaya devam edeceğiz. Bu küçük projeler yayıldıkça, ülkenin her tarafında iyimserlik, umut, aşk, sevgi ve gelecekle ilgili ışık olacaktır. Biz aslında küçük hikâyelerin büyükleri değil, Kadıköy’deki büyük hikâyelerin birer küçük bireyleriyiz. Hepimiz bir araya gelip, birlikte aynı tabloyu aydınlattığımızda çok güzel bir Kadıköy, çok güzel bir İstanbul, çok güzel bir Türkiye tablosu çıkıyor.”

Nuhoğlu’nun konuşmasının ardından müzikte 50. yılını kutlayan Moğollar grubu ve onlarla aynı sahneyi paylaşan Hayko Cepkin sahne aldı. Sanatçılar, salonu dolduran davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.