Kadıköy Belediyesi 33 yaşında

Kadıköy Belediyesi 10 Nisan’da 33. yaşını kutlayacak. Hayata geçirdiği projelerle hem İstanbul’da hem de tüm Türkiye’de yerel yönetim alanında örnek gösterilen Kadıköy Belediyesi’nin 1 yılını özetledik

Kadıköy’de herkesin söz hakkı olduğu örnek bir yerel yönetim anlayışını hayata geçiren Kadıköy Belediyesi, son bir yılda her yaştan Kadıköylü için hayatın her alanında yeni projeler üretti. Kadıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl eğitim, kültür, sanat, sağlık, spor ve çevre alanlarında hayata geçirdiği ve yakın zamanda Kadıköylülerin hizmetine sunulacak projeleri derledik

Çocuklar Belediye bahçesinde eğlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar Kadıköy Belediyesi bahçesinde oyunlar oynadı. İki haftaya yayılan 23 Nisan kutlamalarında çocuklar sokak oyunları da oynadı, konser verdi.

Kadıköy’e yeni bisiklet yolu

Bisikletli ulaşım için yeni fikir ve projeler üreten Kadıköy Belediyesi geçtiğimiz yıl bunun en somut örneğini ortaya koydu. Bisiklet Birimi’ni kuran Kadıköy Belediyesi, Ocak 2016 başında İnönü Caddesi başından başlayan ve Kozyatağı Metro İstasyonu’na ulaşan bir bisiklet yolunu tamamladı. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisikleti de bir ulaşım aracı haline getirmek için yapılan bisiklet yollarının toplam uzunluğu 14 kilometreye ulaştı. Belediye ve bisiklet severlerin işbirliği ile Kadıköy’de ilk kez Bisiklet Festivali yapıldı.

Kadıköy’de bir ilk: Bisiklet festivali

Bisiklet kullanımını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla sadece fiziksel düzenlemeler yapmakla yetinmeyen Kadıköy Belediye'si çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye ve bisiklet severlerin işbirliği ile Kadıköy’de ilk kez Bisiklet Festivali yapıldı. Kadıköy Belediyesi Bisiklet Birimi ve bisiklet severlerin ortaklaşa çalışmaları sonucu hazırlanan bisiklet festivalinde uzun bisiklet turlarına çıkanların deneyimlerini anlattığı atölyeler, film gösterimleri ve elbette bisiklet turları yapıldı.

Gençler için dönümlük bahçe

Kadıköy Belediyesi şehrin ortasında tarım yapmak isteyen gençlere geçtiğimiz yıl olanaklar sağladı. Belediye, Fenerbahçe Parkı’nda bulunan 900 metre karelik alanı Saint Joseph Lisesi öğrencilerine Permakültür bahçesi olarak tahsis etti. Gençlerin kendi emekleriyle oluşturduğu ve ürünlerini topladığı bahçede bu yıl da tarımsal faaliyetler yürütülüyor.

Cumartesi günleri hafriyat yasağı getirildi

Kadıköy’de inşaat nedeniyle yaşanan gürültü ve çevre kirliliğini en aza indirmek için Kadıköy Belediyesi Cumartesi günlerine hafriyat yasağı getirdi.

19 Mayıs coşkusu Kadıköy’de yaşandı

Kadıköy Belediyesi 2016 yılında da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Kadıköylü gençlerle birlikte kutladı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kadıköy’de spor şenlikleri ile kutlandı. Kalamış Gençlik Merkezi’nde start alan bisikletçiler Fener Kalamış Caddesi’nden, İnönü Caddesi’nde yapılan yeni bisiklet yolunda hep beraber pedal çevirdi. Kadıköylü gençler her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıldaki 19 Mayıs kutlamalarında da performanslarını ve yeteneklerini ortaya koydu.

Turp Gibi Kadıköy

Kadıköy Belediyesi Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl Turp Gibi Kadıköy projesi hayata geçirildi. Spor etkinlikleri kapsamında isteyenler bulundukları mahalledeki Kadıköy Belediyesi tarafından belirlenen spor alanlarında fitnes, pilates, zumba, tai bo, yoga gibi sportif aktiviteleri yapıldı.

Haydarpaşa Garı’nda kitap günleri

Kadıköy Belediyesi geçtiğimiz yıl Kadıköy’de bir ilki gerçekleştirdi. Haydarpaşa Garı’nın tarihi atmosferinde tarihle edebiyatı buluşturan Kadıköy Belediyesi 8. Kitap Günleri, unutulmaz anlara tanıklık etti. 180 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı Kitap Günleri’nde, edebiyat dünyasının usta isimlerinden Yaşar Kemal, Gülten Akın ve Tahsin Yücel’in adını taşıyan üç ayrı peronda yaklaşık 600 yazar, sanatçı ve çizer 110 binin üzerinde okuyucu ile buluştu. Kitap Günleri’nde söyleşi, panel, şiir dinletisi, okuma saatleri ve çocuk etkinlikleri gibi 50 kültür etkinliği yapıldı. Tüm organizasyonun Kadıköy Belediyesi çalışanları ve gönüllüleri tarafından yürütüldüğü etkinlikte yayınevleri ve okurların katıldığı Anadolu’daki kütüphane ve okullara kitap bağış kampanyasında 10 bin civarında kitap toplandı.

Alzheimer Merkezi’nin temelleri atıldı

Her yaştan Kadıköylünün ihtiyacına göre çalışmalar yürüten Kadıköy Belediyesi Alzheimer hastalarının ve 65 yaş üstü vatandaşlar için de 2016 yılında Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi’nin temellerini attı. Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak bu merkezde hastalar için sosyal aktiviteler düzenlenecek. Sosyal Yaşam Evi’nde 30 Alzheimer hastasının bakımının yapılması, aynı zamanda hastaların gündüz sosyalleşmesine olanak sağlayacak modern sağlık hizmetinin verilmesi planlanıyor.İnşaat çalışmalarının önümüzdeki aylarda bitmesi planlanıyor.

Açık havada sinema keyfi

Eski yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan yazlık sinemalar geçtiğimiz yıl üçüncü kez düzenlenen Yazlık Sinema Günleri geçmiş ile şimdiyi buluşturdu. Temmuz ayının son haftasında düzenlenen sinema günleri Meltem Bozoflu’nun yönetmenliğini yaptığı ‘Dedemin Fişi’ adlı film ile açılışını gerçekleştirdi. Ücretsiz olarak gerçekleşen ve binlerce seyircinin katıldığı Yazlık Sinema Günleri, Çağan Irmak’ın Nadide Hayat filmi ile sona erdi.

Yıldızlar altında tiyatro

Kadıköy Belediyesi tarafından 14 yıldır aralıksız düzenlenen Tiyatro Festivali, geçtiğimiz yıl da tüm coşkusu ile devam etti. Festival, Ali Poyrazoğlu’nun yazdığı “Tamamla Bizi Ey Aşk” ve “Bir Sen Kaldın Yalnızlık Gelince” kitaplarından derlediği “Ben Eskiden Küçüktüm” adlı oyunla açıldı. Binlerce izleyicinin katılımıyla gerçekleşen 14. Tiyatro Festivali’nde, tiyatronun birbirinden değerli isimleri açık havada oyunlarını sergiledi.

Kadıköy’ün duvarları renklendi

Beş yıldır devam eden ve filmlere konu olan ‘Mural İstanbul Festivali’ geçtiğimiz yıl da en renkli haliyle devam etti. Kadıköy Belediyesi’nin destekleriyle yürütülen festival kapsamında İki haftalık festival kapsamında Arjantin’den gelen Chu, İstanbullu sanatçılar Ares, Lakormis, Tabone ve Eskişehir’den The Writer Material, Rasimpaşa, Acıbadem ve Osmanağa mahallelerinde gri duvarları renklendirdiler.

Çocuklar Yaz Okulunda öğrendi, eğlendi

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen yaz okulunda çocukların 8 farklı branşta spor yaparak keyifli zaman geçirmesi sağlandı.

Müzik severler Plak Günleri’nde buluştu

Kadıköy Belediyesi 2016 yılında müzik tutkunlarını da unutmadı. Başta Kadıköy olmak üzere İstanbul’un en önemli 22 plakçısını bir araya getiren Kadıköy Plak Günleri’nde, Klasik Türk Müziği’nin usta ismi Zeki Müren ve abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş anıldı. 24-25 Eylül tarihleri arasında iki gün boyunca devam eden Plak Günleri’nde söyleşi, plak okuma etkinlikleri, DJ performansı ve konserler gibi mïziğe dair birçok etkinlik yapıldı. Plak Günleri’ni 25 bin müziksever ziyaret etti, 6 bin plak satıldı.

Karikatür Evi Açıldı

Kadıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl çalışmalarına başladığı Karikatür Evi projesi tamamlandı.1906 yılında Hasanpaşa’da yapılan tarihi ahşap köşk aslına uygun restore edilerek Karikatür Evi’ne dönüştürüldü.30 Eylül Cuma günü başlayan Karikatür Günleri ile kapılarını açan Karikatür Evi’nde şimdiye kadar çok sayıda sergi ve söyleşi düzenlendi. Çocuk ve yetişkin atölyelerinden 500’den fazla Kadıköylü faydalandı.

Tombili’nin heykeli dikildi

Kadıköylülerin sevgilisi Tombili’nin heykeli Kadıköy Belediyesi’nin katkıları ile Ziverbey’in kaldırımlarında unutulmaz pozunu verdiği yere dikildi.

Türkiye’nin ilk ekolojik yuvası Kadıköy’de

Çevre sağlığı konusunda örnek çalışmalar yürüten Kadıköy Belediyesi geçtiğimiz yıl çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kadıköy Belediyesi, 15 Ekim Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Türkiye’nin ilk ekolojik yuvasını çocukların hizmetine açtı. Kadıköy Belediyesi’nin Sahrayıcedit Mahallesi’nde tamamladığı yuva, inşaatından iç tefrişatına, enerji ve su gibi temel altyapısına kadar bütünüyle çevreci bir tasarım ile yapıldı. Binada ısınma ve aydınlatma güneş panelleriyle sağlanıyor. Eğitim araç gereçlerinde doğal ürünler tercih edildi. Yeşil yuvada ayrıca yağmur suyu biriktirilerek bahçe sulama ve klozetlerde kullanılıyor.

Gençler için sanat merkezi

Kadıköy Belediyesi, Acıbadem’de bulunan bir asırlık tarihi köşkü aslına uygun restore ederek Gençlik Sanat Merkezi olarak Kadıköylülerin hizmetine açtı. Gençlik Sanat Merkezi’nde, müzik ve drama alanlarında Türkiye’nin tanınmış ve konusunda uzman eğitmenleri ders veriyor. 14 yaş üstü her gencin ücretsiz olarak eğitim alabileceği merkezde atölyelere kayıtlar devam ediyor. Gençlik Sanat Merkezi’nde Ocak ayı itibariyle 400 öğrenci eğitim alıyor.İki buçuk aylık eğitim süresi boyunca alanında uzman 14 eğitmen ile 463 saat ders yapıldı.

Cumhuriyet için konser

Kadıköy Belediyesi, geçtiğimiz yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tüm haftaya yayılan pek çok etkinlikle kutladı. Bayrak dağıtımı, bando dinletisi, meşale yakma töreni ve Kadıköy Belediyesi bahçesinde Boğaziçi Caz Korosu konseri gibi birçok etkinlik yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktasını ise her yıl olduğu gibi geçen yıl da “Cumhuriyet Yürüyüşü” oluşturdu. Kadıköy’de 23 yıldır gerçekleştirilen ve büyük bir coşku ile geçen Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne, bu yıl da yüzbinlerce İstanbullu ve Kadıköylü katıldı.

Fenerbahçe Parkı Çocuk Yuvası açıldı

Kadıköy Belediyesi geçtiğimiz yıl sadece Bahriye Üçok Çocuk Yuvası’nı hizmete açmadı. Ekim ayında Fenerbahçe Parkı Çocuk Yuvası da kapılarını açtı. Yuva, 250 metre kare kapalı kullanım alanı olan, bahçe içerisinde, müstakil binada hizmet veriyor. 63 çocuğun eğitim aldığı ve oyunlar oynadığı yuvada 5 sınıf, 1 yatakhane, 1 yemekhane 1 oyun odası 2 wc 2 idari oda bulunuyor.

Suadiye Sanat Atölyeleri açıldı

Kadıköy Belediyesi, Suadiye Mahallesi'nde bulunan 110 yıl önce yapılmış, anıt eser olan dükkânlar aslına uygun olarak yenilendi. Sanat Atölyeleri olarak kullanacak olan 9 adet dükkân Kadıköylülerin kullanımına açıldı. Suadiye Sanat Atölyeleri’nde resim, ahşap, seramik, sanat malzemeleri ve cam olarak düzenlenmiş sekiz adet atölye ve bir tane de kafe bulunuyor.

Ata’ya saygı zinciri

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri’nin öncülüğünde geçtiğimiz yıl 10 Kasım’da Ata’ya Saygı Zinciri etkinliği düzenlendi. Beşincisi düzenlenen anma etkinliğinde, ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle bir araya gelen binlerce vatandaş, saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu. Kadıköylüler, Fenerbahçe’den Bostancı’ya 6 buçuk kilometrelik Kadıköy sahil şeridinde “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturdu.

Potlaç Dükkân açıldı

Kadıköy Belediyesi’nin kadın projelerinden biri olan Potlaç Dükkân 25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde açıldı. Caddebostan Kültür Merkezi’nde açılan Potlaç Dükkân’da, takı tasarımı ürünlerinden, bez bebeklere, dikiş- nakış ürünlerinden, yağlı boya resimlere, cam ve seramik hediyeliklere Kadıköylü kadınların el emeği olan ürünler satılıyor. Potlaç’ın katılımcısı Kadıköylü kadınların sosyal ve ekonomik güçlenmeleri hedefleniyor.

Çamaşırhane hizmete girdi

Kadıköy Belediyesi’nin Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesine inşa ettiği çamaşırhane hizmete sokuldu. Çamaşırhanede öğrenciler ücretsiz olarak çamaşırlarını yıkayıp kurutuyor hatta ütüsünü yapabiliyor.

Bezgin Bekir Kadıköy’de

Kadıköy Belediyesi, hepimizin “tembel yanı”, ünlü karikatür Bezgin Bekir’in heykelini yaptırdı. Karikatür Evi’ne konan Bezgin Bekir, gelenleri her zamanki gibi yatarak karşılıyor.

Şiir ve müzik sokağa taştı

Kadıköy Belediyesi, 'Yaşayan Sokaklar Projesi’ kapsamında Kadıköy’de yaşayan sanatçıların yaşadıkları sokakların bilinirliğini arttırmak amacıyla proje çalışması başlattı. Cemal Süreya, Özdemir Asaf ve Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın dizeleri kaldırımlara yazıldı.Cem Karaca’nın metal heykeli Moda’ya konuldu.

Uğur Mumcu anıldı

Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Uğur Mumcu’nun ölüm yıldönümünde basın özgürlüğüne dikkat çekmek için “Basın Öne Eğilmesin” etkinliği düzenledi. Katledilişinin 24. yılında Uğur Mumcu’yu anmak ve gazetecilerle dayanışmak için düzenlenen etkinlikte, hapiste olan Cumhuriyet gazetesinin yazarları ve gazetecilerinin mesajları okundu.

Yaşlılar Haftası kutlandı

Kadıköy’de 65 yaş üstü bireylerin talep ve beklentilerinin konuşulduğu “65+ Kadıköy Forumu” gerçekleştirildi. Yaşlılar, Kalamış’ta düzenlenen etkinliklerle golften futbola, bocceden pilatese sporla dolu bir gün geçirdi.

"Benim Komşum Tiyatro" projesi başlatıldı

Kadıköy Tiyatroları Platformunu oluşturan 62 tiyatro, mahalledeki komşularına seslenerek “Gelin tanışalım” dedi. Kadıköy Belediyesi ile ortak sürdürülen “Benim Komşum Tiyatro” projesinde, Kadıköy’deki 15 mahallede mahalleliyle tiyatro üzerine atölyeler yapılıyor.

Kadın haklarında yeni çözümler

Kadıköy Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) arasında iş birliği protokolü̈ imzalandı.

10 bin 500 atık dönüştürüldü

Kadıköy Belediyesi geçtiğimiz yıl Kadıköy’de 10 bin 500 atığı dönüştürerek 178 bin 857 ağacı kurtardı. Kadıköy Belediyesi aynı zamanda bir ilke imza atarak atıkların geri dönüşümü için akıllı telefon uygulaması geliştirdi. Uygulamayla size en yakın atık getirme noktası artık cebinizde olacak.

Kadıköylüler bu yaz serinleyecek

Kadıköy Belediyesi, her yaştan Kadıköylü için bir yüzme havuzu ve bir spor salonunun temelini attı. İnşaat çalışmalarının devam ettiği Yüzme Havuzunun bu yaz mevsiminde açılması hedefleniyor.

Rıhtıma Sosyal Destek Merkezi

Rıhtımda bulunan Ahmet Haşim Evi, Kadıköy Belediyesi’nin girişimleri sonucu aslına uygun restore ediliyor. Bina sosyal destek merkezi olarak faaliyet gösterecek

Akademi’de Kent Seminerleri

Kadıköy Akademi’de yerel yönetimler ve kentsel sorunların tartışıldığı Açık Akademi seminerlerine başlandı. “İstanbul Nereye?” başlığı altında; kentsel dönüşüm, kamu arazilerinin geleceği, İstanbul’un mega projeleri, yerel yönetimlerde katılımcılık, kentsel sürdürülebilirlik, kent hayvanları, yeni iletişim teknolojileri ve kent hareketleri, yerel yönetimlerin sosyal hizmet ve toplumsal cinsiyet politikaları gibi farklı başlıklar tartışılıyor.

Parklarda meyve ağacı

Kadıköy Belediyesi geçtiğimiz yıl 11 yeni parkı Kadıköylülerin hizmetine açtı. Kadıköy'deki parkların sayısı 123'e çıkarıldı. Parklara meyve ağacı dikilmeye başlandı.

Dünya Tiyatro Günü Kadıköy’de kutlandı

Bu yıl Kadıköy’de ikincisi yapılan Dünya Tiyatro Günü yürüyüşü Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun birlikte organize ettiği yürüyüş ile kutlandı.

Çanakkale’ye yardım eli

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü 5,3’lük bir deprem meydana gelmişti. Kadıköy Belediyesi deprem bölgesine giysi, battaniye ve temel gıda yardımında bulundu.

Felsefe Günleri Kadıköy’de

Uluslararası Felsefe Enstitüsü’nün her yıl farklı bir ülkede düzenlediği Uluslararası Felsefe Günleri bu kez İstanbul’da gerçekleşti. “Değer, Değerler ve Anlam” başlıklı uluslararası kongrenin ev sahipliğini Kadıköy Belediyesi yaptı. Uluslararası Felsefe Günleri’ne dünyaca ünlü felsefeciler katıldı.

Toplumsal Eşitlik için adımlar

Kadınlarla yapılan toplantılar sonucunda Toplumsal Eşitlik Birimi kuruldu. Toplumsal Eşitlik Birimi çalışmalarına belediye çalışanlarına yaptığı farkındalık eğitimleri ile başladı.