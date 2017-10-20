Kadıköy Belediyesi 2018 Bütçesi onaylandı

Kadıköy Belediyesi 2018 Bütçesi, Belediye Meclisi’nde görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu başkanlığındaki meclis toplantısı, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 2018 yılı performans programı ve performans esaslı bütçe tasarısı, maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada bütçe oy çokluğuyla meclisten geçti.

İlçede planlanan yatırım ve projeler ile müdürlük harcama kalemlerini içeren bütçe 635 milyon TL olarak belirlendi. Oylama öncesi bir sunum yapan Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın 2017 yılında açılan hizmet merkezleri ve 2018 projeleri hakkında bilgi verdi.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise en fazla sosyal merkezin Kadıköy’de bulunduğunu, göreve geldiklerinden beri ilçeye 30 bin metrekare daha yeşil alan kazandırdıklarını ifade ederek belediyenin bankalara faiz borcunun bulunmadığını belirtti.