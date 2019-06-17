Kadıköy Belediye Başkanına büyük saygısızlık

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Patnos Spor Kulübü’nün dayanışma gecesinde AKP'li Meclis Üyesi tarafından konuşturulmadı

2018-2019 futbol sezonunda Ağrı Amatör Ligi şampiyonu Patnos Spor Kulübü’nün dayanışma gecesine davet edilen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in konuşmasının ardından davet edildiği sahnede AKP’li Meclis Üyesi İdris Bilici tarafından konuşturulmadı.

Patnos Spor Yöneticileri tarafından Pendik’te düzenlenen geceye davet edilen Şerdil Dara Odabaşı, Pendik Belediye’sinin AKP’li Başkanı Ahmet Cin ve davetlilerin konuşmalarının ardından kulüp yöneticileri tarafından selamlama için sahneye davet edildi. Patnos Spor’u kutlamak için sahneye çıkan Odabaşı konuşmak için hazırlanırken önce mikrofonun sesi kesildi ardından da Pendik Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi İdris Bilici tarafından konuşması engellendi. Geceyi Pendik Belediyesi’nin düzenlediğini, parasının kendileri tarafından ödendiğini söyleyen Bilici, “Burada siyaset yapamazsınız” diyerek Odabaşı’nın konuşmasını engelledi.

Bilici’nin müdahalesi sonrası sahneyi terk eden Odabaşı da, “Ben buraya Patnosluların davetlisi olarak geldim, selamlama yapacakken, beyefendi bana ‘siyaset yapamazsınız’ dedi. Selamlama yapacaktım, beyefendinin zoruna gitti. Ben belediye başkanının ya da belediyesinin değil Patnosluların davetlisiyim. Patnosluların başımız üzerinde yeri var ama bu saygısızlıktır” dedi.

Yaşananların ardından birçok misafir AKP’li Meclis Üyesi İdris Bilici’nin tavrına tepki gösterdi. Odabaşı’nın salondan ayrılmasıyla birlikte salonda boşaldı. Odabaşı’na yapılanların saygısızlık olarak değerlendiren Patnoslular Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’yı aracına kadar uğurlayarak, yaşananlardan duydukları üzüntüyü dile getirdiler.