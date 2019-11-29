Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı’ndan kadınlara mor mektup

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden destek alan kadınlara ‘Mor Mektup’ yolladı

“Değerli Kadın Arkadaşım” hitabı ile başlayan ve 4 bin 680 kadına postalanan mektupta, şair Ümit Yaşar Oğuzcan’ın “Sana Bir Tanrı Getirdim” şiirindeki “sen sevildiğin için güzelsin bu kadar, ben sevilmediğimden böyle çirkinim…” dizelerine yer verildi. Odabaşı, “Yüz yıllardır uğradığınız şiddetin ve bu şiddetin gerçeklerini bilen bir yurttaş, uğradığınız haksızlıkları gören bir hukukçuyum” diyerek başladığı mektubunda şu ifadeleri kullandı: “Kadın cinayetleri politiktir. Erkek egemen sistemden alır gücünü. Ve yine aynı sistemle teorize edilip, “tahrikle” meşrulaştırılır. Bu “teorik” meşrulaştırma çabaları, her ne kadar erkek egemen sistem tarafından reddediliyor, kınanıyorsa da sistem, İstanbul Sözleşmesi’ne ve 6284 Sayılı kanuna uymamakta direniyor. İşte bu direniş karşısında, Kadıköy Belediyesi olarak, her türlü taciz, şiddet ve cinayete karşı kadınların yanında, İstanbul Sözleşmesi’nin arkasındayız. Çünkü biliyoruz, cinayetlerin failleri kadar, kadınların yasal haklarını uygulamalarını engelleyenler, şiddetin ve cinayetlerin asıl sorumlularıdır. Biz, yerel yönetim olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır ve istekliyiz. Son söz olarak şunu söylemeliyim ki; Kadıköy’desiniz ve Kadıköylüler sizin yanınızda. Dayanışma ve sevgiyle”.