Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan bağış kampanyasına destek

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına bağışta bulunacak

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, yarın (14 Mayıs Salı) saat 11:00’de Kadıköy Rıhtım’da bulunan İş Bankası önünde CHP Kadıköy ilçe yönetimi ve Kadıköylülerle toplanıp, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyası için bağışta bulunacak. 23 Haziran 2019’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde partiler Hazine yardımı alamayacak. Dayanışma için açılan hesaplara 20 TL tutarında bağış yapacak Kadıköylüler “Her şey çok güzel olacak” diyerek seçim kampanyasına destek olacak.