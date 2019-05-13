Haftalık Bağımsız Gazete 13 Mayıs 2019
Yaşam
Kadıköy'de iftar vakti
Kadıköy'de iftar vakti
Yazı Dizisi
Leyla Erbil: İncik Boncuk
Leyla Erbil: İncik Boncuk
Kültür Sanat
Kadınlar ofsaytı bilir mi?!
Kadınlar ofsaytı bilir mi?!
Yaşam
Gönüllülerde bu hafta
Gönüllülerde bu hafta

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan bağış kampanyasına destek

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına bağışta bulunacak

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan bağış kampanyasına destek
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, yarın (14 Mayıs Salı) saat 11:00’de Kadıköy Rıhtım’da bulunan İş Bankası önünde CHP Kadıköy ilçe yönetimi ve Kadıköylülerle toplanıp, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyası için bağışta bulunacak. 23 Haziran 2019’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde partiler Hazine yardımı alamayacak. Dayanışma için açılan hesaplara 20 TL tutarında bağış yapacak Kadıköylüler “Her şey çok güzel olacak” diyerek seçim kampanyasına destek olacak.

Etiketler; #herşeyçokgüzelolacak #Ekrem imamoğlu #bağış kampanyası #istanbul seçimleri
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.