Kadıköy, Avrupa Irkçılık Karşıtı Ağı’nda

Kadıköy Belediyesi, Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı’na üye oldu

Kadıköy Belediyesi, engelli, yaşlı, mülteci, kadın, LGBTİ bireyler gibi şehir hayatında ayrımcılığa uğrayan grupların yerel yönetimler tarafından güçlendirilmesi üzerine çalışma yürüten ve UNESCO çatısı altında kurulmuş olan Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı’na (ECCAR-European Coalition of Cities Against Racism) oybirliği ile kabul edildi.

Fransa’nın Toulouse şehrinde gerçekleşen toplantıya Kadıköy Belediye Meclisi üyeleri Ayfer Yazkan Kubal ve Can Gebetaş katıldı. Kadıköy, ECCAR Yönetim Kurulu’nda bulunan Barselona, Berlin, Bologna, Bonn, Botkyrka, Dortmund, Dunkirk, Esch-sur-Alzette, Gant, Graz, Karlsruhe, Liege, Malmö, Metz, Montpellier, Münih, Nancy, Nuremberg, Potsdam, Rotterdam ve Toulouse delegelerinin oy birliği ile ağa kabul edildi. Aynı oturumda ECCAR Başkanı olan Bologna delegesi Benedetto Zacchiroli de ikinci kez dört yıl sürecek olan başkanlık görevine seçildi.

Kadıköy Belediyesi’nin tüm insanların eşit haklara ve toplumsal hizmetlere eşit erişime sahip olması için hizmet veren Toplumsal Eşitlik Birimi’nin çalışmalarına özenle devam edeceğini belirten Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı’na(ECCAR) üyeliği nedeniyle Kadıköy Belediyesi çalışanlarını kutladı. Odabaşı “Kadıköy’de yaşayan, kendini buralı hisseden herkes Kadıköylüdür. Yerel yönetimler olarak bizlerin amacı herkesin kendini evinde, güvende ve mutlu hissetmesidir. Bizler birbirimizin haklarına, özgürlüklerine saygı duyarak ve ancak birbirimizi anlayarak yolumuza devam edebiliriz.” dedi.

MÜCADELE DENEYİMLERİ PAYLAŞILIYOR

Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı (ECCAR), UNESCO tarafından 2004 yılında kentlerin ırkçılık, ayrımcılık ve zenofobi (yabancı düşmanlığı) ile mücadele politikalarını iyileştirmek amacıyla şehirlerin tecrübelerini paylaştığı bir ağ oluşturmak üzere kuruldu. ECCAR, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kültürlerarası Aksiyon İçin Birlik (UNITED), Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (European Union Agency for Fundamental Rights-FRA) gibi çeşitli uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yürütüyor. Şehir hayatında ayrımcılığa uğrayan grupların yerel yönetimler tarafından güçlendirilmesini ve şehirlerin birbirlerinin tecrübelerinden faydalanmalarını amaçlayan ağın Avrupa ülkelerinden toplam 134 üyesi bulunuyor. Ağın Türkiye’den de üç üyesi var: Antalya, İstanbul Kadıköy ve Şişli Belediyeleri.

IRKÇILIKLA MÜCADELE TEMEL AMAÇ

Belediyeler nezdinde ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele için hazırlanan Eylem Planı’nda, ırkçılığa karşı ihtiyatlı olunması, konuya yönelik yerel politikaların izlenmesi, ırkçılık ve ayrımcılığa uğramış kişilerin desteklenmesi, kentin fırsat eşitliği yaratan bir yer haline gelmesi, barınmaya adil erişim, eğitim, kültürel çeşitliliğin desteklenmesi, nefret suçları ile mücadele amaçlanıyor. Öte yandan, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele eden kurumlar ile Avrupa şehirleri arasındaki işbirliğinin sağlamlaştırılması hedefleniyor. Kadıköy Belediyesi de ağa üye olarak Kadıköy’ün sorunlarına daha yaratıcı çözümler üretmeyi, çalışmalarını uluslararası standartlara taşımayı, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve uygulamayı amaçlıyor.