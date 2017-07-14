Kadıköy Anadolu pansiyonu yıkılıyor

Kadıköy Anadolu Lisesi 340 öğrencinin yatılı kaldığı pansiyonun önümüzdeki yıl hizmet vermeyeceğini duyurdu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de pansiyon için yıkım kararının alındığını açıkladı. Tarihi okulun mezunları ve veliler ise karara tepkili

Bakanlık tarafından ‘proje okul’ statüsüne alınıp 52 öğretmeni başka okullara tayin edilen Kadıköy Anadolu Lisesi’nin yatakhanesi önümüzdeki yıl öğrenci kabul etmeyeceğini duyurdu.1955’te kurulan ve o dönemdeki altı kolejden biri olan Kadıköy Anadolu Lisesi ilk olarak sadece erkek yatılı öğrenci kabul ederek eğitime başlamış, 1964-65 yılında ise kız ve erkek gündüzlü öğrenciler de okula alınmıştı. Kullanılan yatakhane binası 1968 yılında hizmete girmişti.

Kadıköy Anadolu Lisesi 30 Haziran Cuma günü internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, okul pansiyonunun 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında hizmet vermeyeceğini, mevcut parasız yatılı öğrencilerin ise çevredeki uygun diğer resmi okul pansiyonlarına yerleştirileceklerini duyurdu. Öğrenciler kararı sitedeki duyurudan öğrendi.

“PANSİYON YIKILACAK”

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili gazetemize açıklama yaptı. İddialara yanıt veren Şube Müdürü Cevher Karakayalı, pansiyonda bulunan hiçbir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini belirterek “Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürlüğü Okul Pansiyonu, önümüzdeki yıl öğrenci kabul etmeyecek. Bakanlıkça yıkılma kararı çıkartıldığı için, yıkım karar tarihinin belli olacağı tarihten itibaren kız ve erkek öğrencilerin mağdur edilmeyeceği ve başka okullara yerleştirme işlemleri yapılacaktır” dedi.

“CAMİAMIZ ENDİŞELİ”

Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (KALİD) ile Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV) konuyla ilgili yaptıkları açıklamada alınan kararın Kadıköy Anadolu Lisesi camiasını endişelendirdiğini belirterek, “Yeni öğretim döneminde yatılı öğrenci kabul edilmeyeceği, parasız yatılı öğrencilerin çevredeki diğer resmi okul pansiyonlarına yerleştireceği açıklandı. Birden bire ve gerekçesiz olarak ve yeteri netlik olmaksızın yapılan bu açıklama, başta yatılı öğrencilerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimizi ve ailelerini, bu yıl okulumuza yatılı olarak kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimizi, mezunlarımızı, tüm camiamızı endişelendirmiştir” denildi.

Açıklamada, pansiyon binasının altyapı eksikleri ve binanın eskimesi gibi nedenlerle yenilenmesinin uzun süredir gündemde olduğu ifade edilerek, KALİD ve KALEV olarak pansiyon binasının yenilenmesinin talep edildiği de vurgulandı.

“ŞİMDİ NE OLACAK”

Konuyla ilgili olarak Gazete Kadıköy’e konuşan Okul Aile Birliği başkanı Dilek Güventürk, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan duyuruyla pansiyona ilişkin kararı öğrendiğini belirtti. Kendilerine de bilgi verilmediğini söyleyen Güventürk “Maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Şu an itibariyle hazırlık sınıfı alınmıyor. Resmi olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan duyurunun dışında bize söylenen bir şey olmadı. Yani Okul Aile Birliği de bu konu hakkında bilgi sahibi edilmedi. Ne yapacaklarına dair bir fikrimiz yok” dedi.

Velilerin tedirgin olduğunu söyleyen Güventürk, “Burası yıkıldığı zaman yenisi yapılacak mı, yapılmayacak mı? Ortada sürekli laflar dönüyor. Resmi bir şey söylenmediği için herkes sonuca odaklanmış durumda. İstanbul Erkek Lisesi, Vefa Lisesi ve Kabataş Lisesi’ndeki çocukların aynı durumu yaşayıp mağdur olmaları velileri düşündürüyor. Hal böyle iken sonucu nereye varacak bilemiyoruz. Okul Aile Birliği olarak bizler de resmi bir belge bekliyoruz” diye konuştu.

“HABER VERMEDİLER”

Yapılan işlemin çocukların eğitim hayatını zora sokacağını belirten öğrenci velisi Hülya Şen ise, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesinden ‘Kadıköy Anadolu Lisesinin pansiyonu yoktur’ şeklinde duyuru yapıyorlar. Bize haber veren yok. Bizim çocuklarımıza yer tahsis edilmiyor. Bizlere bir sebep sunulmuyor. Çocuklarımızı bir yere yerleştirmemiz için bir süre verilmiyor. Bu sadece Kadıköy Anadolu Lisesi için geçerli bir şey değil. Bu durum dalga dalga yayılmaya ve çocuklar, aileleri mağdur olmaya mahkûm ediliyor. Anadolu’dan gelmiş buralarda eğitim hayatını devam ettirmek isteyen çocukların önü tıkanıyor ve hayalleri yıkılıyor. İdarecilerden bize verilen bilgi başınızın çaresine bakın şeklinde” diye konuştu.

YANGIN MERDİVENİ YAPILMIŞTI

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy’deki birçok okulun tamirat ve tadilatını yaptığı gibi Kadıköy Anadolu Lisesi’nin de bakım ve onarımlarını yapıyor. Kadıköy Belediyesi, yıkılacağı söylenen pansiyonun geçtiğimiz yıl çatısını yeniledi. Ayrıca pansiyona 2 adet yangın merdiveni yapıldı. Kadıköy Belediyesi ayrıca geçtiğimiz yıl Kadıköy Anadolu Lisesi binasının iç ve dış cephe boyasını yaptı. Tiyatro salonunun çatısının tadilatını gerçekleştirdi.