Kadıköy Anadolu Lisesi pansiyonunun yapımına başlandı

Kadıköy Anadolu Lisesi yerleşkesinde 300 öğrencinin barınabileceği geçici pansiyon binasının yapımına başlandı. 2 milyon TL’nin gerekli olduğu proje için şu ana kadar veliler ve mezunların bağışlarıyla 750 bin TL toplandı, KALİD ve KALEV duyarlı tüm kesimleri bağış kampanyasına katılmaya davet ediyor

Kadıköy Anadolu Lisesi’nde 1968 yılında hizmete giren pansiyon binasının; deprem riski, fiziki yetersizlikler, altyapı eksiklikleri gibi nedenlerle hazırlanan teknik rapor gereğince Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile yenilenmesine karar verildi.

Yenilenme sürecinde velilerin ve kurum temsilcilerinin endişesi ise ve mevcut yatılı öğrencilerin muhtelif diğer okulların pansiyonlarına dağıtılmalarının oluşturacağı başta güvenlik olmak üzere sakınca ve kaygılardı. Ancak bu sorun ortak proje ve akılla çözüme kavuşturuldu.

10 GÜNDE 750 BİN TL TOPLANDI

Yurt binasının yenilenmesi sürecinde yatılı öğrencilerin okuldan ayrılmaması için veli ve mezun bağışlarıyla 300 kişilik prefabrik yatılı pansiyon binasıyapılacak. Geçici pansiyon çözümü için İstanbul Valiliği ve Kadıköy Belediyesi arasında protokol imzalandı. Veliler ve KALİD (Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği)- KALEV (Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı) bağış kampanyası başlattı. Kadıköy Belediyesi de meclis kararıyla şartlı bağış hesabı açtı. Okul sınırları içerisinde öğrencilerin barınacakları modern prefabrik yapıların temini (yatakhane, yemekhane, etüd alanları ve diğer ortak sosyal alanlar), altyapı ve diğer tüm ihtiyaçların konforlu bir şekilde sağlanması hedefleniyor. Kadıköy Belediyesi de bu süreçte yüklenici olarak sorumluluk üstlenecek ve çalışmalara destek olacak.

Proje maliyeti tüm detaylar dâhil olmak üzere 2 milyon TL olarak öngörülüyor. Yatılı ve gündüzlü öğrencilerin velileri ve mezunların bağışları 10 gün gibi kısa bir zamanda 750 bin TL’yi aştı. Kurum temsilcileri, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin tüm mezunlarını yatılı genç öğrencilere sahip çıkmaya ve onları yuvalarında kalmaları için KALİD ve KALEV olarak başlattığı bağış kampanyasına katılmaya davet ediyor.

KALICI PANSİYON BİNASI YENİLENECEK

Kadıköy Anadolu Lisesi pansiyon binasının; deprem riski, fiziki yetersizlikler, altyapı eksiklikleri gibi nedenlerle hazırlanan teknik rapor gereğince Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile yenilenmesine karar verildi. Veli ve mezunlardan oluşan Kadıköy Maarif camiasının ortaya koyup sürecini yönettiği ve finanse edeceği; Milli Eğitim ve yerel yönetimin de destek verdiği bu model, MEB bünyesinde ilk defa gerçekleştirilmesi açısından örnek bir model oluşturuyor.

Kadıköy Maarif Koleji ve Kadıköy Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (KALİD) Başkanı Fehmi Hasanoğlu ve Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV) Başkanı Argun Eğmir’in Gazete Kadıköy’e yaptıkları ortak açıklamada çalışmanın ayrıntıları paylaşıldı.

Açıklamada; “Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, Kadıköy Belediyesi, Veliler, Okul Aile Birliği, Mezunlar Derneğimiz ve Vakfımız bir ilke imza atarak yatılılarımızı okulun dışına çıkarmadan ortak bir çözüm üretmişlerdir” ifadelerine yer verildi.

Başkanların verdiği bilgilere göre, pansiyon binasının yıkım ve yeniden yapımının finansmanı İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin (İPKB) projesi çerçevesinde Dünya Bankası'nca sağlanacak. Bu bağlamda ihale, proje ve inşaat süreçlerini MEB denetim ve koordinasyonunda İPKB yürütecek. Her anlamda modern bir altyapıya ve güvenliğe sahip olması planlanan ve inşaat kalitesiyle, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde "yeniden ve aynı yerde" yapılacak pansiyon inşaatına kısa süre içerisinde başlanması hedefleniyor; MEB ve proje ekibince, tüm bu sürecin yaklaşık 18-22 ay süreceği öngörülüyor.