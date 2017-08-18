Kadıköy afete hazırlanıyor

Büyük Marmara Depremi’nin yıldönümünde Kadıköy Belediyesi’nin deprem için aldığı önlemleri derledik

17 Ağustos 1999’da Türkiye en karanlık günlerinden birini yaşadı. Saat 03.02’de merkez üssü Gölcük olan deprem 45 saniye içerisinde resmi rakamlara göre 17 bin 840 kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken, faciadan sağ kurtulanlara ise ömür boyu unutamayacakları bir acı bıraktı... Büyük Marmara Depremi’nin üzerinden 18 yıl geçti. Depremden gerekli derslerin alınıp alınmadığı, olası deprem için alınacak önlemler ise hala tartışma konusu. Kadıköy Belediyesi seneler içinde depremin hazırlık, müdahale, zarar azaltma evrelerine yönelik birçok çalışma yaptı. Biz de o çalışmaları sizin için derledik.

HAZIRLIK EVRESİ

"Bir Afet Masalı” Müzikali

Afetlere karşı bilinçlendirme eğitimi, “Bir Afet Masalı” projesiyle ilk kez bir müzikalle yapılıyor. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı tarafından hazırlanan müzikalde çocuklar, bir yandan afetlere karşı korunmayı öğrenirken, bir yandan da masal diyarına yolculuk ediyor.

DEPREM TOPLANMA ALANLARI

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü A. Şule Sümer’in Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte duyurduğuna göre Kadıköy’de toplanma alanları sayısı Kentsel Arama Kurtarma Takımı’nın çalışmalarıyla birlikte 13’ten 43’e yükseltildi. Afetin gerçekleşmesini takip eden ilk 72 saatlik süreçte vatandaşlara afet hakkında bilgilerin verildiği, geçici barınma alanlarındaki hak sahipliğinin, yardım dağıtım çalışmalarında izlenecek yöntemin, hasar tespit çalışmaları hakkında edinilen bilgilerin ve karşılaşılan sorunlar hakkında nerelerden bilgi alınabileceğinin paylaşıldığı yerler olan tam teçhizatlı, deprem toplanma alanlarının tam listesi şöyle:

Özgürlük Parkı, Fenerbahçe Parkı, Demokrasi Parkı, 23 Nisan Parkı, Yaşam Parkı, Kriton Curi Parkı, Moda Parkı, Barış Parkı, Koşuyolu Parkı, Defne Parkı, Behice Yazgan Parkı, Kalamış Parkı, Suadiye Parkı, Milli Hakimiyet Parkı, Yoğurtçu Parkı, Kuşluk Parkı, Çamlık Parkı, Zübeyde Hanım Parkı, Acıbadem Parkı, Çamlık Ihlamur Parkı, 26 Mart Parkı, Öğretmenler Parkı, Karanfil Parkı, Eylül Parkı, Hürriyet Parkı, A. Taner Kışlalı Parkı, Arapgirli Parkı, Merdivenköy Koru Parkı, Leylak Parkı, Kuyubaşı Parkı, Feneryolu Parkı, Ekin Parkı, Çınar Parkı, 19 Mayıs Parkı, Akasya Parkı, Sanat Parkı, Merdivenköy Parkı, Manolya Parkı, Doğa Parkı, Gardenya Çıkmazı, Ormen Sitesi Parkı, Onay Sitesi Parkı, Cemal Tüfenkçi Parkı

EĞİTİMLER

Kadıköy Belediyesi’nin gerek kendi bünyesinde geliştirdiği gerek diğer kuruluşlarla işbirliği halinde yürüttüğü birçok afet eğitim çalışması bulunuyor. Şu ana kadar 70 bin kişinin faydalandığı eğitimlerden biri olan, Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı eğitmenleri tarafından hazırlanan “Eşini bul, Afet çantanı hazırla” eğitimi afet öncesinde hazırlıklı olmak için afet çantasının ne olduğu neden hazırlanması gerektiği ve içinde ne bulunduğuyla ilgili bilgileri çocuklara oyunla anlatıyor. Bunun dışında “Temel Afet Bilinci Eğitimi”, “Sivil Savunma Afet Gönüllüsü Eğitimi”, “Depreme Karşı Yapısal Bilinç Eğitimi”, “Acil Durumlarda Tahliye Eğitimi” ve “Acil Durum Planı Hazırlama Rehber Eğitimi” Kadıköy Belediyesi’nin diğer kurumlarla işbirliği yaparak verdirdiği eğitimlerden.

Mahalle Tabanlı Toplum Afet Yönetimi Projesi

Afette sadece kamunun önlem alması maalesef yetmiyor. İnsanların da afet konusunda eğitilip örgütlenmesi gerekiyor. Kadıköy Belediyesi de bu örgütlenmeye “Mahalle Tabanlı Toplum Afet Yönetimi Projesi” ile destek oluyor. Projenin içeriği şöyle: Mahallelerde bulunan gönüllü evleri aracılığı ve tamamen mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen projede önce mahalle gönüllü evlerinde organize olan grupların eğitimleri veriliyor. Daha sonrasında mahalle sınırları içinde afet öncesinde tehlike teşkil eden durumların belirlenmesi, afet sonrası fayda sağlayabilecek işletmelerin ve kişilerin kayıt altına alınıp bir veri tabanı oluşturularak mahalle risk haritası hazırlanması, kriz durumunda daha aktif rol alabilecek bilinçli gönüllülerin oluşturulması amaçlanıyor.

MÜDAHALE

BAK – KADIKÖY

Kentsel Arama Kurtarma Takımı 2005 yılında çeşitli eğitimler sonucunda 30 Kadıköy Belediyesi personel ile birlikte kurulan BAK-KADIKÖY üyelerinin çoğu belediye personeli olmakla birlikte, kurum dışından üyelerle tamamen gönüllülük esasına göre çalışıyor. Kurulduğu 2005 yılından bu güne kadar İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün görevlendirmesi ile bölge tatbikatlarında, kayıp arama ve sel gibi çeşitli operasyonlarda görev alan BAK-KADIKÖY, afetlerle ilgili kamu kuruluşlarıyla ile koordineli olarak çalışmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi’nden eğitmen eğitimi alan BAK-KADIKÖY üyeleri, afetler öncesinde gönüllü gruplara ve okullara afet eğitimi verirken aynı zamanda afetler sonrasında müdahale amaçlı planlama çalışmalarını sürdürüyor.

ZARAR AZALTMA

Beton ve Zemin Laboratuvarı Kentsel dönüşümle depreme dayanıklı olmayan binaları yıkıyoruz. Peki, yerine yapılanlar ne kadar sağlam? Kadıköy Belediyesi’nin yine bir ilke imza atarak 2000 yılında kurduğu Beton ve Zemin Laboratuvarı, yerleşim alanlarında zemin özelliklerine uygun, depreme dayanıklı yapılar üretilmesini, beton dökümlerinin denetimini sağlayarak güvenilir bir yapı oluşmasının sağlanması için hayata geçirilen bir proje. Beton Zemin Laboratuvarı 7 inşaat teknikeri, 10 yer bilimci ve 7 inşaat mühendisiyle inşaat denetimleri yapıyor. 7 gün 24 saat denetim uzmanları şantiyelerde beton kalitesi denetliyor. Beton numuneleri alınıyor. Beton numunesi laboratuvarda su kürüne tabi tutuluyor. 7 ve 28 gün sonra bu numunelerin nihai mukavemeti çıkıyor. Ayrıca mevcut binalardan alınan beton numuneleri de basınç testine tabi tutuluyor

YOTA

Kentsel Arama Kurtarma Takımı’nın geliştirdiği projelerden biri de Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması(YOTA) projesi. Proje kapsamında gönüllüler, Kadıköy Belediyesi Merkez Binada bulunan ofis mobilyalarını sabitleyerek projeye başladı. 120 odada 500 civarında ofis mobilyası, tablolar ve çerçeveler sabitlendi. Bu yıl da belediyeye bağlı yuvalarda ve ilçede yeni yapılmış veya güçlendirilmesi tamamlanmış bir ilkokulda uygulamanın yapılması hedefleniyor.

AFET EĞİTİM BİLİNÇLENDİRME PARKI

Kadıköy Belediyesi yine bir ilke imza attı. Afet Bilinçlendirme çalışmalarına yeni bir tarz katacak olan “Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı” yakında hizmete açılacak. Kozyatağı Mahallesi Saniye Ermutlu sokakta yapımı devam eden “Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı” her bireyin olası afetleri, afetlerin oluşumlarını, afet öncesinde alınabilecek ve afet esnasında yapılması gerekenleri çeşitli simülasyonların da yardımıyla öğrenme ve tecrübe etmesine olanak sağlayacak. Eğlenceli ve uygulamalı eğitim teknikleri ile özellikle çocukların afet hakkında bilgilendirilmesine önemli katkı sunacak olan “Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı”nda afetlerden sonra ocak, çadır vb. dönüştürülebilir mobilya uygulamaları da bulunacak.